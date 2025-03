Honda-Ass Zarco: Nur knapp am Traum-Wochenende vorbei

Startplatz 3, Vierter im Sprintrennen und Sechster im Argentinien-Grand-Prix, bester Nicht-Ducati-Pilot. Für Honda-LCR-Pilot Johann Zarco war das zweite MotoGP-Event der Saison 2025 eine einzige Erfolgsgeschichte.

Wie schon am Samstag, als die ganze Honda-Mannschaft die erste Startreihe für Johann Zarco sowie dessen Finish auf Platz 4 bejubelt hatte, wurde der Franzose auch am Sonntag wie ein Sieger geehrt.

Zarco war nach einem guten Start nicht weit weg von einer größeren Situation. Zweimal gelang der LCR-Honda mit Startnummer 5, Platz 3 von Ducati-Lenovo-Pilot Pecco Bagnaia zu übernehmen, doch zweimal konterte ihn der Doppelweltmeister der Königsklasse aus. Zarco, selbst Doppelweltmeister (Moto2), schilderte mit glücklichem Gesicht die Geschehnisse.

«Heute bin ich noch besser ins Rennen gekommen. Ganz zu Beginn hatte ich eine verdammt gute Pace. Mit dem Medium-Hinterreifen hatte ich extra viel Speed. So viel, dass ich Pecco angreifen konnte und ihn zweimal schön überholen konnte. «Doch Pecco ist smart und sehr gut, er hat zweimal sehr gut reagiert», so der 34-Jährige.

Zarco weiter: «Ich habe wirklich alles versucht, um das Podium zu erreichen. Doch das Jojo-Spiel mit Pecco hat dazu geführt, dass sich mein Vorderreifen stark erhitzt hat, also musste ich mich neu ausrichten. So schade, denn ich bin mir absolut sicher, hätte ich es geschafft, am Anfang vor Pecco zu bleiben, das Rennen hätte einen anderen Verlauf genommen. Mindestens hätte ich die Rolle von Morbidelli einnehmen können.»

Ohne zu jammern fügte der Held der LCR-Mannschaft hinzu: «In Kurve 11 hatte ich leider heute leichte Vibrationen, das hat es mir etwas schwerer gemacht und hinten raus konnte ich nichts mehr verhindern. Ich kann aber guten Gewissens sagen: Ich habe heute alles versucht, um das Podest zu erreichen.»

Dass Zarco in der letzten Runde noch von Fabio Di Giannantonio überholt wurde und er das Ziel mit 7,4 sec Rückstand auf Rang 6 erreichte, schmälerte die Freude nicht. Der Routinier, dessen Honda-Vertrag Ende des Jahres ausläuft, fasste den Argentinien-GP so zusammen: «Wenn ich jetzt auf den Ergebnisszettel schaue, kann ich es kaum glauben. Für uns war es nahezu ein Traum-Wochenende. Wir konnten nicht nur bestätigen, was wir in Thailand gezeigt hatten, wir haben uns nochmals gesteigert und heute ums Podium gekämpft. Ich war im Ziel der beste Nicht-Ducati-Fahrer. Was soll ich da noch sagen?

In der Tat. Der Sprung von Zarco auf der Honda RC213V zum Saisonstart 2025 ist mehr als bemerkenswert. Gemeinsam mit dem nicht minder überraschenden Rookie Ai Ogura teilt sich Zarco den fünften WM-Rang. Mit dem heutigen Ergebnis und der Unterstützung der Honda-Kollegen Mir und Marini, die auf die Ränge 10 und 11 fuhren, hat sich Honda vor Runde 3 auf den zweiten Platz der Konstrukteurswertung nach vorne geschoben.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +14,447

9. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

10. Joan Mir (E), Honda, +15,787

11. Luca Marini (I), Honda, +16,025

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

13. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

17. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

18. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Ogura 25. 6. Zarco 25.

7. Di Giannantonio 22. 8. Binder 19. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 12. 11. Mir 9. 12. Marini 9. 13. Bastianini 7. 14. Miller 7. 15. Quartararo 5. 16. Rins 4. 17. Viñales 3. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Aprilia 29. 3. Honda 26. 4. KTM 22. 5. Yamaha 12.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 31. 5. Trackhouse MotoGP Team 25. 6. LCR Castrol Honda 25. 7. Honda HRC Castrol Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 10. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 9. 11. Monster Energy Yamaha 9.