Bezzecchi (Aprilia): «Unser schwierigstes Wochenende»

Das MotoGP-Event in der Wüste von Doha endete für Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi, wie es angefangen hatte: Enttäuschend. Statt Kämpfen um vordere Plätze blieb auch beim Großen Preis von Katar abermals nur Platz 9.

Es hatte sich bereits an Freitag und Samstag angedeutet, dass das Rennwochenende in Katar nur wenig erfolgreich für Marco Bezzecchi werden und Top 10-Platzierungen das Bestmögliche für den Aprilia-Piloten darstellen würde. Zu allem Überfluss musste sich der Italiener zunächst auch im Aprilia-internen Duell hintenanstellen: Ai Ogura war zunächst der schnellste Aprilia-Pilot. Weltmeister Jorge Martin fuhr nach seiner Verletzungspause ohnehin außer Konkurrenz.

Im Grand Prix am Sonntag fuhr «Bezz» immerhin auf Rang 10 und stellte dann die schnellste Aprilia. Durch die Reifendruck-Strafe für Maverick Vinales rutschte die Nummer 72 noch vor auf Rang 9, das gleiche Resultat wie im Sprintrennen. Ein schwacher Trost für den Italiener: «Das war das schwierigste Wochenende für uns in der bisherigen Saison. In Austin hat es zwar ebenfalls schlecht angefangen, doch da konnten wir uns von Freitag auf Samstag immerhin entscheidend verbessern.»

Beim Rennwochenende in Katar blieben Verbesserungen aus, auch wenn die RS-GP für den Lockenkopf aus Rimini durch Setup-Änderungen am Sonntag leichter zu kontrollieren war als noch in Qualifying und Sprint. Diese Kontrollierbarkeit zog jedoch Probleme an anderer Stelle nach sich: «Das Motorrad war am Sonntag stabiler, aber diese Stabilität wir uns durch Einbußen bei der Kraftentfaltung erkauft. Dadurch konnte ich zu Beginn des Rennens nicht attackieren, sondern musste mich die ganze Zeit verteidigen. Erst, als bei allen die Reifenhaftung etwas nachgelassen hat, bin ich in einen guten Rhythmus gekommen - allerdings zu spät!»

Am positivsten für den Italiener waren in Katar die daraus resultierenden Positionskämpfe. Zeitweise waren im Grand Prix am Sonntag 10 Piloten in den Kampf um die Top 10-Plätze verstrickt und Bezzecchi war mittendrin: «Das hat Spaß gemacht! Die Kämpfe im Mittelfeld sind immer sehr fordernd, häufig sogar fordernder als die Kämpfe um die Spitze! Die Duelle mit Ogura, Binder und Marini waren hervorragend. Pedro Acosta hätte ich auch fast noch erwischt, aber dafür hat es nicht mehr gereicht.»

Um bei den nächsten Rennen Zweikämpfe um Positionen im vorderen Feld der Ergebnistabelle führen zu können, setzt der 26-Jährige auf Verbesserungen seiner Aprilia. Bei Testfahrten in Jerez sollen neue Teile den Weg an die RS-GP finden: «In der Rennabteilung wird hart an neuen Ideen gearbeitet. Die Ingenieure werden sicher neue Teile zu den Testfahrten mitbringen, die uns helfen werden, uns zu verbessern. Ich freue mich darauf!»

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24