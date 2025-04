Marc Marquez zum Sieg: «Wir waren sehr clever»

MotoGP-Ass Marc Marquez holte sich im Grand Prix von Katar den Sieg. Nachdem ihm in der ersten Runde Bruder Alex Marquez ins Heck gefahren ist, blieb er ruhig und setzte sich am Ende vor Maverick Vinales durch.

In einem turbulenten und spannenden MotoGP-Grand-Prix in Katar war es wieder einmal Marc Marquez (Ducati) der einen kühlen Kopf behielt und den Sieg einfahren konnte. Dabei verlief der Start für den achtfachen Weltmeister alles andere als ideal. MM93 ging von der Pole-Position ins Rennen, in Kurve 1 fuhr im ausgerechnet Bruder Alex Marquez ins Heck seiner roten Desmosedici. Die Folge: Ein abgebrochener rechter Heckflügel. VR46-Pilot Franco Morbidelli schlüpfte durch und führte danach das Feld an. «Ehrlich gesagt war es mehr mein Fehler als seiner. Ich habe in der ersten Kurve das Gas geöffnet, kam dann ins Rutschen und ging dann wieder vom Gas. Aus diesem Grund überholte mich Morbidelli und Alex fuhr mir ins Heck. Er hat dieses Manöver nicht erwartet, zum Glück konnten wir beide auf dem Bike sitze bleiben und das Rennen fortsetzen», erklärte Marc Marquez nach dem Rennen.

«Morbido» konnte zudem eine Lücke herausfahren. In Runde 5 wurde Marc Marquez auch noch von Teamkollege Pecco Bagnaia überholt, der von Startplatz 11 nach vorne gestürmt war. Zwei Runden später schnappte sich der Spanier wieder seinen Teamkollegen und machte dann Jagd auf Morbidelli. Da ahnte er noch nicht, dass hinter ihm sensationell KTM-Pilot Maverick Vinales heranstürmte. In Runde 10 war es dann so weit: Vinales überholte in Kurve 1 Marc Marquez. Sieben Runden vor dem Ende schnappte sich Marquez die Führung von Vinales zurück und gab diese dann nicht mehr ab.

«Es ist bislang das wichtigste Wochenende. Vor allem auf einer Strecke, wo meine Konkurrenten erwarteten, dass ich zu kämpfen habe. Pecco war sehr schnell, aber ich war dazu in der Lage, mich zu steigern. Es war auch wichtig, die WM-Führung zurückzuholen», freute sich der Spanier. «Aber wie wir heute das Rennen gemanagt haben war sehr clever. Ich habe diese Strategie gewählt, denn ich hätte es nicht überlebt, wenn ich 20 Runden lang den Vorderreifen zu sehr belastet hätte – so habe ich nur in den letzten fünf Runden gepusht. Als ich Morbidelli davonfahren sah, war das okay – denn dadurch hat er seine Reifen sehr schnell verbraucht. Mit meiner Strategie wusste ich aber auch, dass Pecco kommen würde. Denn wenn du zu Beginn viel pushst, wie Pecco, dann kommst du auch nach vorne. Als er mich dann überholte, dachte ich mir: ‘So, jetzt beginnt mein Rennen’. Ich habe dann versucht, meine Pace zu steigern. Ich überholte ihn dann wieder».

Was dachte er sich, als plötzlich Vinales neben ihm auftauchte? «Als ich die KTM in der ersten Kurve neben mir sah, dachte ich mir zuerst es wäre Acosta – das war aber nicht der Fall. Es war Maverick, seine Performance war unglaublich und er fuhr sehr gut. In den letzten Runden war ich dann da.»

Nach den beiden Siegen in Katar fährt Marc Marquez zum nächsten Rennen in Jerez wieder als WM-Führender. Er liegt nun 18 Punkte vor seinem Bruder Alex.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Maverick Viñales (E), KTM, +1,800 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

9. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

11. Luca Marini (I), Honda, +15,137

12. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

13. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

14. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 105. 3. Bagnaia 93. 4. Morbidelli 75. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 31. 8. Ogura 29. 9. Quartararo 29. 10. Vinales 26. 11. Marini 25. 12. Acosta 23. 13. Binder 21. 14. Bastianini 20. 15. Miller 19. 16. Aledeguer 19. 17. Rins 13. 18. Mir 10. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2. KTM 54. 3. Honda 47. 4. Aprilia 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 216 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 124. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 123. 4. Red Bull KTM Tech 3 46. 5. Red Bull KTM Factory Racing 44. 6. Monster Energy Yamaha 42. 7. LCR Honda Castrol 36. 8. Honda HRC Castrol Team 35. 9. Trackhouse MotoGP Team 34. 10. Aprilia Racing 32. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.