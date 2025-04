Alex Marquez: «Habe die Strafe sofort akzeptiert»

Seine Siegchancen warf MotoGP-Ass Alex Marquez mit der Torpedierung von Fabio Di Giannantonio selbstverschuldet weg. Nach einem verkorksten Rennen und einer Long-lap-Strafe wurde es trotzdem noch Rang 6 für ihn.

Zwei Kollisionen verdarben Alex Marquez den sonntäglichen Grand Prix in Katar nachhaltig. Zuerst geriet er gleich nach dem Start mit seinem Bruder Marc aneinander. «Wir hatten uns vor dem Rennen natürlich schon über mögliche Strategien und Szenarien unterhalten», bekannte der Jüngere der beiden Brüder. «Doch schliesslich wurde ich in der ersten Kurve von einer plötzlich anderen Linienwahl von Marc überrascht. Wir hatten einen unterschiedlichen Scheitelpunkt und so berührten wir uns. Zum Glück war das aber nicht rennentscheidend».

Denn zu seiner Überraschung erkannte der zweifache Weltmeister (2014: Moto3; 2019: Moto2), dass seine 24er Gresini-Ducati auch mit reduziertem Flügelwerk nichts an Speed einbüsste. «Ganz im Gegenteil: Ich konnte danach im ganzen Rennverlauf richtig an meinen Gegnern vorbeifliegen», bestätigte AM73. In den ersten Runden etablierte sich der 28-Jährige in der Spitzengruppe und schien noch Reserven zu haben. «Nach dem Start habe ich schnell erkannt, dass es Marc in erster Linie darum ging, seine Reifen zu schonen. Ich fand das eine gute Idee und so haben wir Morbidelli vorerst etwas ziehen lassen».

Doch bereits nach sechs Runden sind dann Alex Marquez selbst die guten Ideen für einen kurzen Moment ausgegangen. Nachdem er seinen Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus der VR46-Squadra von der Strecke gefeuert hatte, konnten zwar beide weiterfahren, doch das eigentlich vielversprechende Rennen von «Diggia» war nachhaltig zerstört. «Ich bekam für dieses unglückliche Manöver eine Long-lap-Strafe. Das habe ich sofort akzeptiert. Ich entschuldige mich auch bei ihm und seinem Team», war Marquez nach dem Vorfall sichtlich geknickt.

Auch seine üblicherweise in dieser Saison immer realistischen Podiums-Chancen wurden durch den Zwischenfall zerstört. Immerhin kämpfte er sich schliesslich noch auf Rang sieben vor und er konnte so seinen zweiten WM-Zwischenrang vor Pecco Bagnaia behaupten. «Das Bike lief einmal mehr sehr gut. Ich fühle mich pudelwohl auf der letztjährigen Ducati. Die Gresini-Truppe macht wirklich einen Super-Job», lobte der zwölffache GP-Sieger seine himmelblaue Truppe über den grünen Klee.

Nach dem Grand Prix bekam der zweitplatzierte KTM-Pilot Maverick Vinales noch eine 16-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Grund war ein nicht korrekter Luftdruck im vorderen Slick seiner RC16. Somit ging es für Alex Marquez eine Position nach vorn auf Rang 6.

Ergebnisse MotoGP Losail, Grand Prix (13. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 41:29,186 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +4,535

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,495

4. Johann Zarco (F), Honda, +6,668

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,484

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,764

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,895

8. Pedro Acosta (E), KTM, +14,219

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,368

10. Luca Marini (I), Honda, +15,137

11. Enea Bastianini (I), KTM, +17,459

12. Alex Rins (E), Yamaha, +17,563

13. Brad Binder (ZA), KTM, +17,632

14. Maverick Viñales (E), KTM, +17,800

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,758

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +26,340

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +26,925

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +38,186

– Jorge Martin (E), Aprilia

– Augusto Fernandez (E), Yamaha

– Joan Mir (E), Honda

– Jack Miller (AUS), Yamaha

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24