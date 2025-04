Schock! Jorge Martin (Aprilia) verletzt sich erneut

Weltmeister Jorge Martin hatte im MotoGP-Grand-Prix in Katar einen schweren Sturz. Die erste Diagnose: Rippenprellung am rechten Brustkorb mit Pneumothorax. Es droht ihm erneut eine längere Verletzungspause.

Nach über zwei Monaten stieg Weltmeister Jorge Martin in Katar wieder auf seine Aprilia RS-GP. Zunächst sah es nach einem erfolgreichen Comeback für ihn aus – in den Trainingssessions und im Sprintrennen zeigte er bereits wieder einen erstaunlichen Speed.

Doch dann folgte im Grand Prix am Sonntag der Albtraum: Neun Runden vor dem Ende kam Martin in Kurve 12 zu Sturz, als er auf dem Kerb ausrutschte. Danach krümmte er sich vor Schmerzen, eine lange Gelbphase war die Folge.

Martin wurde daraufhin ins Medical Center gebracht. Die erste Diagnose: er hat ein Thoraxtrauma erlitten – im Detail hat er eine Rippenprellung am rechten Brustkorb mit Pneumothorax davongetragen. Er wurde danach zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, um eine Computertomographie durchzuführen.

Was jetzt schon klar ist: Das Comeback von Jorge Martin endete in einem Desaster. Aufgrund der neuerlichen Verletzung droht im erneut eine lange Pause. Eine ähnliche Verletzung hatte auch Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu im letzten Jahr erlitten, als er in Magny-Cours mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer prallte. Toprak fiel danach wochenlang aus.

Die Verletzungsmisere von Jorge Martin nimmt kein Ende. Am 5. Februar verletzte er sich beim Sepang-Test schwer. Der 27-Jährige erlitt gleich mehrere Knochenbrüche: Er hatte eine Fraktur am 5. Mittelhandknochenkopf der rechten Hand und brach sich außerdem den 3., 4. und 5. Mittelfußknochen links. Trotz der langen Verletzungsliste sah es zunächst danach aus, dass Martin beim Saisonstart in Thailand am Start stehen wird.

Dann verletzte sich Martin Ende Februar vor dem Abflug nach Thailand erneut – dieses Mal beim Supermototraining. Die Diagnose: Verletzung des linken Handgelenks mit Kahnbeinbruch, Bruch der Speiche im linken Unterarm, Fraktur mehrerer Handwurzelknochen links, Bruch des linken Fersenbeins.

Nach den schwierigen Wochen der Genesung und hartem Training wagte Martin ein Comeback in Katar. Nun folgte der nächste Schock für Jorge Martin.