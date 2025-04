Marco Bezzecchi vor Jerez-GP: Tag 1 wird entscheidend

Marco Bezzecchi gilt als Jerez-Spezialist. Doch mit der Aprilia ist ihm der Kurs in Andalusien noch unbekannt. Soll es beim anstehenden MotoGP-Festival wieder aufs Podest gehen, muss «Bezz» von Beginn an scharfstellen.

Nach acht Rennen mit der Aprilia RS-GP und immerhin sieben Zielankünften hat sich der zweite Großeinkauf von Aprilia Racing neben Weltmeister Jorge Martin mit seinem Renngerät aus Noale angefreundet. Nach dem selbstverschuldeten Startcrash in Argentinien trieb Bezzecchi sein Bike wieder zweimal unter die Top-10. Platz 6 in den USA folgte Position 9 beim Wüsten-GP von Losail. Beide Male ging der Wuschelkopf aus Rimini dabei von der wenig erbaulichen 13. Startposition in die kräftezehrenden GP-Rennen.

Mit Blick auf das kommende Großereignis in Jerez de la Frontera wird Bezzecchi viel zugetraut. Schließlich war es in Andalusien, als die Startnummer 72 das ideale Bewerbungsschreiben auf den spanischen Asphalt legte. Nach frustrierenden Wintertests und schlecht verlaufenen Auftaktrennen 2024 schien der Spanien-GP wie ein großer Befreiungsschlag. Der WM-Dritte von 2023 stürmte erstmals mit der 2023er-Ducati auf das Podium und war sogar lange in Schlagdistanz zum späteren Spitzen-Duo Pecco Bagnaia und Marc Marquez. Im Ziel fehlten «Bezz» lediglich etwas mehr als drei Sekunden zum Triumph.

Möglich wurde das Highlight, dass den Italiener als Wunschkandidaten bei Massimo Rivolas Aprilia-Werksmannschaft bestätigte, aber nur durch ein nicht weniger überragendes Ergebnis in Training und Qualifying. Ohne Hängepartie ging es für den damaligen VR46-Piloten ins Q2 und von dort aus auf Startplatz 2.

Hier liegt der Schlüssel, sich auch in der Gegenwart auf der schwarzen Aprilia in Szene zu setzen. Ohne bestmögliche Ausgangslage wird sich unter natürlichen Rennumständen kein Spitzenergebnis erreichen lassen. Seit seinem Wechsel zu Aprilia gelang es Bezzecchi zweimal direkt ins Q2 einzuziehen. Startplatz 9 Buriram endete auf Position 6 während die gleiche Ausgangsposotion in Las Termas nicht die erhoffte Fahrt nach vorne brachte – wie bekannt kollidierte Bezzecchi in Kurve 1 mit Yamaha-Ass Quartararo.

In Andalusien will Bezzecchi, der in Jerez wieder Landsmann Lorenzo Savadori in der Nachbarbox hat, nun alle Fäden richtig zusammenbringen. Der dreifache MotoGP-Laufsieger sieht den Hexenkessel von Jerez schon jetzt als große Adrenalinspritze: «Jerez bedeutet immer eine Ausnahmesituation aufgrund der vielen Menschen. Es wird großartig sein, erstmals in Europa vor solch einer begeisternden Kulisse auf der Aprilia unterwegs zu sein.»

Der 26-Jährige muss am kommenden Freitag hohe Erwartungen in das erste freie Training setzen. Für Bezzecchi werden es die ersten Kilometer auf der RS-GP auf der Strecke in Südspanien sein, und nur wenn es gelingt, in den ersten 45 Minuten eine Q2-taugliche Abstimmung für die Zeitenschlacht am Freitagnachmittag zu finden, lässt sich eine Wiederholung der Bezzecchi-Show von 2024 arbeiten.

In den ersten Rennen verbesserte sich der Aprilia-Neuzugang zuverlässig um wenigstens drei Positionen. In der WM-Tabelle ist er auf Position 7 inzwischen bester Pilot der RS-GP. Sollte der Italiener am Freitag sofort auf volle Drehzahl kommen und sich im Qualifying erstmals in die Startreihe 2 befördern, dann dürfte die #72 bei den Buchmachern für beide Rennen hoch im Kurs stehen.

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.