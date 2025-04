Brad Binder (6./KTM): «Ich bin nicht schnell genug»

Brad Binder wurde in Jerez im GP Sechster. Im Sprint am Vortag war er an Rang 11 gefahren

KTM-Pilot Brad Binder war zwar mit seinem MotoGP-Rennen in Jerez zufrieden, beklagte aber, dass er immer noch zu langsam sei. Außerdem ist ihm während des Rennens ein seltsames Phänomen aufgefallen.

Brad Binder fuhr im Grand Prix von Jerez auf einen starken sechsten Platz, war hinter Viñales der zweitschnellste KTM-Pilot. Der Südafrikaner sagt über seinen Spanien-GP in seiner gewohnt lockeren Art: «Sehr zufrieden. Wir haben einige Änderungen am Motorrad vorgenommen und es war heute verdammt noch mal besser.»

Binder erklärt: «Wir haben heute positive Schritte gemacht. Es ist gut, dass wir uns erholt haben. Ich muss trotzdem noch an meinem Tempo arbeiten. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin beständig, aber muss schneller werden. Da muss ich noch etwas mehr Komfort finden, um mehr zu pushen.»

Etwas Seltsames hat der KTM-Pilot beobachtet: «Der Reifen hat extrem abgebaut. Aber die Rundenzeit ist seltsamerweise exakt gleich geblieben.»

Seine Runden zu Beginn und zu Ende des Rennens seien nahezu gleich schnell gewesen. Der Südafrikaner betont aber: «Ich hatte aber nie das Extra-Tempo. Daran muss ich arbeiten, wenn ich den Schritt machen will und an Maverick und an die rankommen will.»

Wie die anderen KTM-Piloten hatte auch Binder das ganze Wochenende über mit Vibrationen zu kämpfen: «Es hat im Rennen mit den Runden zugenommen. Aber ich habe einen Weg gefunden, damit zurechtzukommen. Zum Glück war das nur in zwei Kurven. In der einen ging es ziemlich gut, in der anderen musste ich es einfach akzeptieren.»

Und er schließt: «Wir machen Fortschritte. Wir sind noch nicht ansatzweise da, wo wir gerne wären, aber wir werden weiter hart arbeiten.» Beim an den GP direkt anschließenden Test in Jerez am Montag hat er die nächste Gelegenheit dazu…

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.