Ai Ogura (8.): Fortschritt mit «Cruiser-Sitzposition»

Platz 8 für die blaue Aprilia mit Rookie Ai Ogura an Bord. Damit war der Japaner bester MotoGP-Rookie und erfolgreichster Pilot der RS-GP aus Noale. In der WM-Tabelle ließ er außerdem wieder Marco Bezzecchi hinter sich.

Vor über 100.000 Fans, die sich am Renntag rund um den mit 4,42 km recht kompakten Rennkurs von Jerez versammelt hatten, zeigte Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai Ogura wieder einmal einen verblüffenden Auftritt. Von einem wenig optimalen 15. Startplatz arbeitete sich der Japaner über die GP-Distanz von 25 Runden bis auf Rang 8 vor.

Bemerkenswert: Im kurzen Sprint verlor Ogura auf den Sieger 13 Sekunden – über die doppelte Distanz waren es nur zehn.

Zwar profitierte der Klassenneuling auch von Ausfällen – Morbidelli, Miller, Mir und Morbidelli sahen die Flagge nicht –, doch mit Marini, Zarco und Markenkollege Bezzecchi fertigte die #79 auch einige Routiniers ab.

An der Ziellinie lag Ogura zudem direkt hinter den beiden Werksmaschinen aus Österreich – von Rang 6 trennten ihn nur Zehntel. Womit der Japaner wieder bei seinem Ausgangsproblem von Jerez angekommen war – dem Überholen der bremsstabilen KTM.

Während der Rennfahrer aus Tokio nach dem Sprint am Samstag und einem Platz außerhalb der Punkte (12.) nur wenig Greifbares zu sagen hatte, erschien nach dem Großen Preis von Spanien ein deutlich besser gelaunter Rookie.

Ogura berichtete von einer deutlichen Verbesserung: «Ich bin sehr glücklich, wie sich der Tag entwickelt hat. Der größte Schritt war eine Änderung der Sitzposition. Wir haben etwas probiert, was sehr gut funktioniert hat.« Ogura verriet: «Wir haben die Lenkerstummel nach oben gebracht – den Sitz etwas abgelassen. Das hat mir sehr geholfen, in den Bremsphasen mehr Kontrolle zu haben. Wir werden das Thema auch Test noch einmal weiterverfolgen.»

Wie allen anderen Fahrern kam auch Ogura auf den letzten Metern der Grip am Hinterrad abhanden: «Als ich zum Schluss wieder hinter den KTM-Bikes lag, war die Sache schon gelaufen. Die Haftung war aufgebraucht, aber ich bin sehr happy, denn ich habe es deutlich weiter geschafft als beim Sprintrennen.»

Mit Blick in die Zukunft bleibt Ogura Realist: «Gerade auf den engen Kursen werde ich wohl so lange nicht in den Top-10 auftauchen, wie ich keine sehr gute Startposition schaffe. Daran muss ich besonders arbeiten, denn dann werden die Rennen wesentlich einfacher.»

Interessant: Nach dem zehnten Rennen der Saison liegt Ai Ogura einen Punkt vor Marco Bezzecchi und ist als Achter der WM-Tabelle bester Fahrer der Aprilia RS-GP.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.