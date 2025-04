Luca Marini: Honda bald zweite Kraft der MotoGP?

Trotz schwachem Start schaffte Luca Marini in Jerez nach einem umkämpften MotoGP-Rennen den Sprung in die Top-10. Der HRC-Pilot hat deutlich an Zuversicht gewonnen und setzt große Erwartungen in morgigen Test.

Luca Marini beendete das Hauptrennen der MotoGP am Sonntag in Jerez auf dem zehnten Platz und war damit bester Honda-Pilot. Nach einem schwierigen Samstag, an dem er im Sprint ohne Punkte blieb, zeigte sich der Italiener am Rennsonntag besser aufgelegt. Während Alex Marquez an der Spitze auf der Vorjahres-Ducati seinen ersten MotoGP-Sieg feierte, schaffte es Marini, die eigenen Erwartungen zu erfüllen und wichtige Punkte für sich und Honda einzusammeln. In der Gesamtwertung hält er nun mit 32 Zählern Rang 12 – damit ist er zweitbester Honda-Fahrer hinter Johann Zarco.

Im Rennen lief es für Marini zunächst alles andere als optimal: «Ich hatte einen schlechten Start», schilderte er. «Am Anfang lag ich weit zurück, aber dann konnte ich mich wieder etwas nach vorne kämpfen.» Besonders intensiv war der Dreikampf mit Johann Zarco und Enea Bastianini (KTM). Immer wieder wechselten die Positionen, bis sich Bastianini schließlich durchsetzte und Marini und Zarco auf Distanz hielt. «P10 ist in unserer aktuellen Situation ein gutes Resultat. Ich bin zufrieden damit, wie wir uns im Vergleich zu Samstag gesteigert haben», bilanzierte Marini.

Positiv bewertete der 26-Jährige vor allem die Fortschritte beim Setup seiner Honda RC213V. «Wir haben das Motorrad verbessert. Ich konnte besser einlenken, besser bremsen und hatte generell ein besseres Gefühl», erklärte er. Allerdings machten ihm in der Schlussphase die typischen Probleme zu schaffen: «Sobald der Hinterreifen abbaut – und das passiert in Jerez aufgrund des rutschigen Asphalts rechts früh -, kommen starke Vibrationen auf. Die letzten Runden waren schwierig.»

Trotzdem blickt Marini mit Optimismus auf den Montagstest in Jerez. «Ich bin sehr positiv eingestellt. Wir haben einige neue Teile zum Testen, auch am Motor», verriet er. Zusammen mit HRC-Testfahrer Takaaki Nakagami sollen möglichst viele Entwicklungen evaluiert werden, um Honda wieder näher an die Spitze heranzuführen. «Wenn wir unsere Arbeit gut machen und keine Fehler machen, könnten wir am Ende des Jahres vielleicht die zweite Kraft hinter Ducati», blickte der Italiener in die Zukunft.

Diese wird nach dem Test in Le Mans gestaltet, wo vom 7. Bis 9. Mai der nächste Grand Prix ansteht. Marini weiß, dass dort andere Herausforderungen warten. «Das Wetter in Le Mans ist immer unberechenbar. Ich hoffe, dass wir dort noch besser aussehen als hier.»

Stichwort «besser»: Luca Marini erreichte den Zielstrich 17 Sekunden nach Alex Marquez. Vor einem Jahr verlor der Italiener bei vergleichbaren Bedingungen auf der RC213V 43 Sekunden.

