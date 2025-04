Di Giannantonio (5.): «Das stimmt einfach nicht»

Ducati-VR46-Ass Fabio Di Giannantonio zeigte in Jerez eine solide Leistung, brachte durch die Fehler der Konkurrenz seine Ducati auf Rang 5 ins Ziel. Der Italiener räumt auf mit einem Mythos rund um die Desmo-Bikes.

Fabio Di Giannantonio beendete den MotoGP-Thriller von Jerez de la Frontera am Sonntag an Rang 5. Der 26-jährige Italiener auf der Ducati des VR46-Teams profitierte von den Fehlern von Marc Marquez und Gresini-Rookie Fermin Aldeguer und kam mit sieben Sekunden Rückstand auf Sieger Alex Marquez (Ducati Gresini) ins Ziel – auf Red Bull Tech3-KTM-Fahrer Maverick Viñales fehlten dem Römer 3,5 Sekunden.

«Ich bin happy mit dem Ergebnis, weniger mit der Performance», erklärt «Diggia», der auf dem Circuito Angel Nieto von Startplatz 8 aus losgefahren war und in der WM-Tabelle aktuell Rang 5 belegt. «Uns hat über das ganze Wochenende etwas der Speed gefehlt und auch die Zeit auf der Piste mit dem passenden Set-up. Damit aber Platz 5 zu holen, ist definitiv gut für die WM!»

«Wir wissen, dass wir uns in eine schlechte Lage gebracht haben wegen unserer Entscheidung am Freitag, das habe ich schon mehrfach gesagt. Wir haben am Montag beim Test genügend Zeit, um die Dinge besser für die Zukunft zu verstehen. Wir müssen happy sein mit dem Wochenende.»

Dann räumt er in seiner Medienrunde noch mit einem Gerücht auf und sagt über seine GP24: «Ihr fragt immer über die Spezifikationen der Ducati-Motorräder. Die Bikes sind quasi gleich – wenn ein anderer Fahrer da etwas anderes erzählt, stimmt das einfach nicht. Das Level der Bikes ist im Moment gleich, es geht um minimale Dinge, die keine Auswirkung haben. Alex hat das heute gezeigt. Es geht schlichtweg um die Arbeit der Teams, die dann auch die Performance am Sonntag verbessert.» Gemeint ist Sieger Alex Marquez.

Zu Pecco Bagnaias Aussage, dass sein Bike im Verkehr nun unruhiger sei, sagt Di Giannantonio: «Vielleicht probiere ich Peccos GP25 mal. Ich habe jedenfalls nie die alte GP24 probiert. Mein Bike sorgt mit der Aerodynamik, die jetzt dran ist, jedenfalls für mehr Turbulenzen – die aber nicht von den Gegnern vorne kommen. Ich denke auch ehrlich gesagt, Alex Marquez und Franky haben die gleichen Turbulenzen am Motorrad wie Pecco, Marc und ich auch.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.