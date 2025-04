Jack Miller (Yamaha): «Werden uns wieder aufrappeln»

Jack Miller (Pramac Yamaha) blickt auf ein enttäuschendes MotoGP-Wochenende in Jerez zurück. Aufgrund eines technischen Defekts musste er seine M1 im Grand Prix nach der Hälfte des Rennens abstellen.

Yamaha-Ass Fabio Quartararo hatte in Jerez sein bestes MotoGP-Wochenende seit langem. Pole-Position und Platz 2 im Grand Prix zeigten, was mit der M1 auf dem engen Kurs in Jerez möglich war.

Im Gegensatz dazu lief es für Pramac-Yamaha-Pilot Jack Miller alles andere als gut. Im Qualifying erreichte er nur Startplatz 14. Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix sah er die Zielflagge nicht. War es im Rennen über die kurze Distanz am Samstag noch der Fehler des Australiers, als er in Runde 5 in Kurve 6 abflog, verweigerte am Sonntag nach der Hälfte des Grand Prix seine Yamaha aufgrund eines Defekts den Dienst.

«Das Motorrad fühlte sich besser an und die Dinge sahen gut aus – bis sie es nicht mehr taten», haderte Miller nach dem Rennen. «Ich hatte ein Problem mit der Verkabelung: am hinteren Teil des Motorrads, wo der Kabelbaum verläuft, scheuerte einer der Verkleidungsbolzen daran und brach schließlich durch, wodurch einige wichtige Kabel abbrachen und ich zur Aufgabe gezwungen wurde. Im Rennen fühlte ich mich stark, obwohl mich Morbidelli in der letzten Kurve und erneut in Kurve 1 berührt hatte, worauf Binder und Acosta vorbeiziehen konnten. Danach gelang es mir, mich wieder zu sammeln, und die Balance des Motorrads begann sich besser anzufühlen. Ich bin enttäuscht, dass ich keine Punkte geholt habe, aber so ist das manchmal im Rennsport. Wir werden uns wieder aufrappeln und in Le Mans erneut antreten.»

Am Montag findet auf dem Circuit de Jerez der offizielle MotoGP-Test statt. Miller ist motiviert, mit der M1 einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen. «Wir wollen uns voll reinhängen und weiter vorankommen», meinte der Routinier. «Wir werden einige Dinge auf einer normalen Strecke testen – mit normalen Bedingungen hinsichtlich des Grips und Layouts, wenn wir es mit den Tests in Malaysia und Thailand vergleichen.»

Zur Leistung seines Markenkollegen Quartararo meinte Miller: «Er hat ein fantastisches Rennen abgeliefert und es war beeindruckend zu sehen, was er macht – mit der Pace und allem anderen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.