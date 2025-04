Jorge Martin: Zurück in Spanien, Comeback ungewiss

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin (Aprilia) konnte am Wochenende nach Spanien zurückkehren. Die medizinischen Checks in Madrid bescheinigen einen positiven Heilungsverlauf.

Am 26. April konnte Jorge Martin nach seinem folgenschweren Sturz im Katar-GP am 13. April endlich in seine spanische Heimat zurückkehren. Neben elf Rippenbrüchen hatte der 27-Jährige bei seinem Crash einen Pneumothorax erlitten. Der Aprilia-Pilot musste dann eine Woche im Krankenhaus in Doha verbringen, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Danach musste er noch einige Tage in Katar bleiben, um sich zu erholen.

Am vergangenen Samstag konnte der MotoGP-Weltmeister dann mit einem medizinisch betreuten Flug nach Madrid reisen, wo er gleich untersucht wurde. «Wir haben im Ruber Quirón Krankenhaus bei Jorge Martin eine Computertomographie durchgeführt – das Ergebnis ist gut und ermutigend: Martin hat eine perfekte Lunge. Das Rippenfell – die Membran, die die Lunge umgibt –, ist vollständig geschlossen», sagte Angel Charte, der medizinische Direktor der MotoGP in einem offiziellen Statement von Aprilia. «Außerdem sind von den elf Brüchen, die er hatte, noch drei übriggeblieben. Meiner Meinung nach ist die Entwicklung sehr positiv verlaufen. Jetzt werden wir so lange wie nötig warten und die Entwicklung dieser Frakturen von Madrid aus weiter beobachten.»

Martin macht gute Fortschritte, Priorität hat nun eine vollständige Genesung. Es wird jedoch mit Sicherheit noch einige Zeit dauern, bis er wieder auf seine RS-GP steigen wird können. Wann genau er sein Comeback haben wird, ist ungewiss.

Nach über zwei Monaten stieg Jorge Martin in Katar wieder auf seine Aprilia RS-GP. Im Grand Prix wurde sein Comeback zum Albtraum: Neun Runden vor dem Ende kam Martin in Kurve 12 zu Sturz, als er auf dem Kerb zu weit nach außen kam und sein Vorderrad wegrutschte. Dazu kam, dass ihn der direkt nachkommende VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio mit dem Vorderrad seiner Ducati traf.