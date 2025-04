Aldeguer: «Wir Rookies müssen Fehler machen dürfen»

Ein Sturz auch aus mangelnder Erfahrung verhagelte Gresini-Rookie Fermin Aldeguer in Jerez den Kampf um den ersten Podiumsplatz. Fehler machen gehört aber zum Lernprozess, ist der jüngste MotoGP-Pilot überzeugt.

Die ersten MotoGP-Rennwochenenden dieser Saison war Trackhouse-Pilot Ai Ogura der Shootingstar unter den Rookies. Der Japaner eroberte die Herzen der Fans der Königsklasse im Sturm. Rookie-Kollege Fermin Aldeguer fuhr dagegen zunächst etwas unter dem Radar, auch weil dieser zunächst nur im Mittelfeld der Ergebnistabellen zu finden war.

Doch der 20-Jährige fand sich schnell in der Königsklasse zurecht und war in den letzten Rennen immer öfter weiter vorn zu finden. Beim Rennwochenende in Katar fuhr der Spanier zuletzt in Sprint- und Sonntagsrennen auf Rang 4, respektive 5. Einen fünften Rang konnte er auch im Sprintrennen in Jerez sichern und im Grand Prix am Sonntag sah es zu Beginn so aus, als stünde der nächste Schritt für den in letztjährigen Moto2-Fahrer ummittelbar bevor: Im ersten Rennviertel auf Rang 4 fahrend, nur einen Hauch hinter seinem Teamkollegen und späteren Rennsieger Alex Márquez - Der Kampf um einen Podiumsplatz schien möglich.

Ein Sturz im zweiten Streckensektor machte die Hoffnungen für den in Murcia geborenen Aldeguer zunichte. Zwar nahm der Ducati-Junior das Rennen nochmal in Angriff, stellte seine GP24 jedoch 7 Runden vor Schluss ab. Der Sturz sei seiner mangelnden Erfahrung geschuldet, so der Spanier nach dem Rennen. Der Fehler resultierte aus dem steigenden Luftdruck im Vorderreifen, dadurch, dass der achtmalige Moto2-Sieger so nah auf Ducati-Ass Pecco Bagnaia folgte.

«Wenn du innerhalb einer halben Sekunde Abstand bist, dann geht die Reifentemperatur zu stark nach oben. Ich hatte wahrscheinlich nur ein Grad zu viel Schräglage. Die arrivierten Fahrer, wie Marc oder Pecco, haben das Gefühl für die Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Aber wir Rookies müssen solche Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen und gestärkt in die nächsten Rennen gehen zu können», so Aldeguer.

Der Erkenntnisgewinn aus dem Rennwochenende stimme den Gresini-Piloten dennoch positiv. Und bei den anstehenden Testfahrten im Anschluss wolle er den nächsten Schritt machen: «Wir haben in den Sessions an diesem Wochenende viele Runden gedreht. Dabei haben sich sowohl mein Gefühl für das Motorrad als auch die Rundenzeiten immer weiter verbessert. Vielleicht gelingt uns bei den Testfahrten, mit ein paar kleinen Änderungen, der nächste Schritt!»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.