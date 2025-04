Pedro Acosta hat sich Arm-Pump-Operation unterzogen

Pedro Acosta hat sich einen Tag nach dem MotoGP-Test in Jerez am rechten Unterarm operieren lassen, um das chronische Kompartmentsyndrom zu behandeln. In Le Mans wird der KTM-Pilot voraussichtlich am Start sein.

KTM-Werksfahrer Pedro Acosta beendete den Spanien-GP am Sonntag auf Platz 7. Beim MotoGP-Test am Montag auf dem Circuito de Jerez drehte er 51 Runden und absolvierte ein umfangreiches Testprogramm – unter anderem probierte er eine neue Aerodynamik an seiner RC16 aus.

Einen Tag nach dem Jerez-Test hat sich der 20-Jährige am 29. April einer Operation am rechten Unterarm unterzogen, um das chronische Kompartmentsyndrom, auch bekannt als Arm-Pump, zu behandeln. Die Operation am Dienstagabend ist gut verlaufen, er muss nun noch für 24 Stunden unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

KTM bestätigte, dass Acosta für den Frankreich-GP in Le Mans fit sein wird. Am Donnerstag vor dem Rennwochenende muss Acosta allerdings noch den medizinischen Check vor Ort bestehen – es ist aber zu erwarten, dass er am Freitag am FP1 teilnehmen wird können.

Das Kompartmentsyndrom ist eine Art Berufskrankheit bei Motorradrennfahrern. Die Muskelfaszien der Unterarme schwellen durch die wiederholte starke Belastung beim Beschleunigen und Bremsen an, ohne während des Rennens ausreichend Zeit zur Erholung zu haben.

Dadurch treten neben Schmerzen auch Taubheit, Kribbeln und ein Spannungsgefühl auf, was es dem Fahrer erschwert, seine Hand und Finger zu bewegen. Eine Operation, die die Faszien erweitert, schafft hierbei Abhilfe. Insbesondere die Stop-and-Go-Strecke in Jerez stellt für die Unterarme eine hohe Belastung dar.

Ergebnisse MotoGP-Test Jerez, (28. April) kombiniert:

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:35,876 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,361 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,477

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,631

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,686

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,724

7. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,778

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,854

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,905

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,912

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,957

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,985

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,101

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,314

15. Enea Bastianini (I), KTM, +1,350

16. Joan Mir (E), Honda, +1,417

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,568

18. Luca Marini (I), Honda, +1,571

19. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,585

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,041

21. Taka Nakagami (J), Honda, +2,303

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,316

23. Dani Pedrosa (E), KTM, +2,515