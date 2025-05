Loris Baz: Erster Bagger-Sieg nach 25 Fast-Stürzen

Beim dritten Event 2025 der US-Serie «King of the Baggers» feierte Ex-MotoGP-Pilot Loris Baz seinen ersten Sieg auf der Werks-Indian. Auch der alte und aktuelle Rivale Bradley Smith konnte in Atlanta überzeugen.

Dem französischen Ex-MotoGP-Pilot und Superbike-Ass Loris Baz gelang beim dritten Treffen der King of Baggers auf dem Michelin Raceway von Road Atlant beim dritten Anlauf der erste Sieg. Es war Baz’ erster Einsatz auf seiner von S&S/Indian Motorcycle unterstützten Challenger auf nassem Untergrund.

Mit seinem Premieren-Sieg bei den Twin-Schwergewichten wurde Baz der zehnte Fahrer und zweite Europäer (nach dem Iren Jeremy McWilliams), der im fünften Jahr der King-of-the-Baggers-Serie einen Sieg erringen konnte.

Lange sah es so aus, als ob Harley-Davidson-Ass und Tabellenführer Kyle Wyman auch dieses Rennen für sich entscheiden könnte. Loriz Baz kam auf der Indian erst in der letzten Runde an das Heck der Harley, nutzte die Gelegenheit, um Wyman auf der Gegengeraden zu überholen. Auf den letzten Metern verteidigte der 1,92 m große Baz mit allen Mitteln und siegte mit nur 0,199 sec. Vorsprung.

Ein aufgedrehter Laufsieger Baz gab danach zu Protokoll: «Am Anfang ging es nur darum, zu überleben, doch dann reifte die Erkenntnis, dass ich immer mehr an Boden gewinnen kann. Gleichzeitig gab es so viele haarige Momente. Ich bin in diesem Rennen 25 Mal fast gestürzt. Wenn du noch nie im Nassen gefahren bist, kommt es nur darauf an, wie gut deine Crew das Setup für dich errät – ein großes Dankeschön an sie. Es war eine große Herausforderung. Es ist 15 Jahre her, dass ich im Nassen mit einem Motorrad ohne Traktionskontrolle gefahren bin. Das ist etwas, das ich liebe, aber ich musste mich erst daran erinnern, wie man es macht.»

Platz 3 ging an den 2024er-Champion Troy Herfoss, der rund drei Sekunden Rückstand auf Baz und Wyman hatte. Der Australier Heroff schlug Harley-Reiter Hayden Gillim auch um nur 0,1 sec.

Hinter Tyler O'Hara auf Platz 5 lief eine weitere Größe des Motorrad-GP-Sports. Bradley Smith, der wie Baz erst zur Saison 2025 in die USA gewechselt hatte – allerdings zu Erzrivale Harley-Davidson – landete in Atlanta auf Rang 6.

Nach drei Rennen führt Wyman in der Meisterschaft mit 26 Punkten Vorsprung vor Herfoss, Baz ist Dritter der Tabelle, Bradley Smith Vierter.