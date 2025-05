Le Mans: Fabio Quartararo mit Rekord auf MotoGP-Pole 10.05.2025 - 11:39 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose Polesetter Fabio Quartararo Zurück Weiter

Ducati-Star Marc Marquez brach den Streckenrekord in Le Mans am Freitag und setzte im MotoGP-Qualifying am Samstag noch deutlich eins drauf. Dann kam Yamaha-Star Fabio Quartararo und überrumpelte ihn!