Fermin Aldeguer verblüfft: Erster MotoGP-Podestplatz

Seine steile Entwicklungskurve in den letzten Rennen krönte Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer beim MotoGP-Sprint in Le Mans mit seinem ersten Podium in der Königsklasse.

Es hatte sich angedeutet: Nachdem Fermin Aldeguer während der ersten Rennwochenenden dieser MotoGP-Saison vorwiegend auf Mittelfeldplätzen zu finden war, ging es bereits seit dem vierten Event in Katar kontinuierlich aufwärts für den Rookie. Im Grand Prix auf der arabischen Halbinsel fuhr der Gresini-Pilot erstmals vor Teamkollege Alex Márquez über die Ziellinie und am Rennsonntag in Jerez fehlten dem Spanier nur Sekundenbruchteile zum ersten Podiumsplatz in der MotoGP. Dieser folgte im Sprintrennen in Le Mans, in dem er in einem über mehrere Kurven andauernden Duell Lokalhelden Fabio Quartararo auf den vierten Rang verwies.

Dass die Yamaha M1 trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung Ducatis Vorjahresmodell nicht das Wasser reichen kann, ist dabei erneut sichtbar geworden – auch für den Andalusier. Dieser sah sich vor dem entscheidenden Überholmanöver unter Zeitdruck: «Das war ein schöner Kampf bei Fabios Heimrennen. Als ich direkt hinter ihm war, musste ich gleich Druck machen und so schnell wie möglich an ihm vorbei, sonst hätte ich Probleme mit dem Reifendruck bekommen können. Wir haben zum Glück noch das bessere Motorrad und so war es schwierig für Fabio, sich gegen uns durchzusetzen.»



Der Franzose sei aber am Sonntag wieder einer der Favoriten auf einen der Podiumsplätze, ergänzte Aldeguer.

Das erste MotoGP-Podium war für den Fahrer mit der Nummer 54 dennoch ein unvergleichliches Erlebnis: «Es fühlte sich unglaublich an. Alex Márquez ist mein Teamkollege, aber Marc Márquez ist mein Idol, seit ich denken kann!»



Alex Márquez’ Status wird die Jagd des Youngsters nach weiteren Toppositionen beeinflussen, sollten sie sich im Zweikampf begegnen. Aldeguer: «Alex ist jetzt zwar nicht mehr Gesamtführender, aber er ist mein Teamkollege und damit erster Rivale. Wir haben viel Respekt voreinander, gegen ihn zu kämpfen ist nicht mein vorrangiges Ziel. Ich muss mich weiterentwickeln und verbessern. Dabei werde ich hinter ihm bleiben, bis sich entsprechende Möglichkeiten auftun. Ich bin im Moment noch nicht schneller als Alex.»

Mit den sieben Punkten aus dem Sprint in Frankreich hat sich Aldeguer auf den elften Gesamtrang verbessert. Acosta, Bezzecchi und Ogura liegen innerhalb fünf Punkten vor ihm.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runen zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 151 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 66. 6. Quartararo 56. 7. Zarco 47. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 36. 10. Acosta 33. 11. Aldeguer 32. 12. Binder 32. 13. Marini 32. 14. Viñales 29. 15. Bastianini 28. 16. Miller 19. 17. Rins 19. 18. Mir 12. 19. R. Fernandez 6. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Nakagami 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 197 Punkte. 2. Yamaha 68. 3. KTM 63. 4. Honda 60. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 271 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 181. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 150. 4. Monster Energy Yamaha 75. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 57. 7. LCR Honda 47. 8. Honda HRC Castrol Team 44. 9. Trackhouse MotoGP Team 43. 10. Aprilia Racing 37. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.