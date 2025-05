Brad Binder entzaubert: Zwei Stürze in Le Mans 12.05.2025 - 18:02 Von Sebastian Fränzschky

© Upsidedown13 Images Brad Binder beim ersten Sturz in der letzten Kurve

KTM-Werkspilot Brad Binder erlebte bei der MotoGP in Le Mans ein verkorkstes Wochenende und stand im Schatten seiner Markenkollegen: Was am Sonntag in Frankreich schief lief.