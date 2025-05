Aleix Espargaro in Silverstone mit Wildcard am Start

Aleix Espargaro wird beim MotoGP-Wochenende in Silverstone vom 23. bis 25. Mai zu seinem zweiten Wildcard-Einsatz für Honda kommen. Dies teilte der japanische Hersteller am 14. Mai mit.

Im Jahr 2023 konnte Aleix Espargaro den Grand Prix von Großbritannien gewinnen – damals allerdings noch auf Aprilia. Ende Mai wird der Honda-Testfahrer in Silverstone einen weiteren Wildcard-Einsatz haben. Es wird für ihn das zweite Rennwochenende in dieser Saison nach dem Spanien-GP sein.

In Jerez erzielte der 35-Jährige im Sprint und im Grand Prix die Ränge 18 und 17 – der Routinier konnte somit keine WM-Punkte holen. Am vergangenen Wochenende in Le Mans war Testfahrer Takaaki Nakagami mit der RC213V unterwegs. Der Japaner erreichte die Plätze 16 und 6 – er setzte im chaotischen Grand Prix am Sonntag auf die goldrichtige Strategie.

Somit wird das HRC-Testteam in Silverstone das dritte Mal in Folge mit einer Wildcard antreten. «Ein wird Schlüsselmoment, um den Schwung in dieser Saison mitzunehmen und weitere Entwicklungen fortzusetzen», hieß es in einem offiziellen Statement von Honda.

In Le Mans konnte LCR-Pilot Johann Zarco seine Fähigkeiten bei wechselhaften Bedingungen unter Beweis stellen sensationell den Grand Prix gewinnen. In der Konstrukteurs-Wertung liegt Honda derzeit auf Rang 2.