Enea Bastianini (KTM): «Alle haben Fehler gemacht»

Für Enea Bastianini verlief der MotoGP-Grand-Prix in Le Mans mehr als chaotisch. Dass er mit zwei Stürzen und zwei doppelten Long-lap-Strafen noch WM-Punkte holte, war vor allem dem verrückten Rennverlauf geschuldet.

KTM-Tech3-Fahrer Enea Bastianini beendete sowohl den Sprint als auch den turbulenten Grand Prix in Le Mans auf Rang 13. Am Sonntag war er einer der 13 Piloten, die nach der Besichtigungsrunde zum geplanten Neustart in die Box fuhren, um auf das Bike mit den Trockenreifen zu wechseln und dafür eine doppelte Long-lap-Strafe kassierten. «Es war ein verrücktes Rennen, es war für alle schwierig. Die Situation auf der Strecke war am Limit. Wir entschieden uns dazu, mit den Slicks zu starten, denn in diesem Moment war dies möglich», meinte Bastianini.

In der Anfangsphase kam «La Bestia» im Mittelfeld zu erhöhter Aufmerksamkeit, als er seinen ehemaligen Teamkollegen Pecco Bagnaia in der Dunlop-Schikane abräumte. Was war passiert? Bastianini kürzte am Eingang der Schikane über die Kerbs ab, dann ging ihm der Platz aus und er touchierte mit dem zweimaligen MotoGP-Weltmeister. Dieser stürzte, der nachfolgende Joan Mir versuchte noch der roten Desmosedici von Bagnaia auszuweichen, wobei er seitlich mit dem späteren Sieger Johann Zarco zusammenstieß und dann doch noch in das Bike von Pecco fuhr. Zarco blieb sitzen, musste aber am Ausgang der Schikane über das Kiesbett abkürzen. Der Auslöser der Kettenreaktion, Bastianini, stürzte ebenfalls, konnte aber, wie Bagnaia, das Rennen fortsetzen. «Ich bremste sehr hart, denn Pecco hat früher gebremst. Wir sind dann gestürzt, es war ein Fehler. Danach nahm ich das Rennen wieder auf und bin wieder gestürzt.»

Bastianini kämpfte sich nach dem Zwischenfall zu Beginn des Rennens bis auf Position 15 nach vorne. In der sechsten Runde stürzte er in der letzten Kurve erneut. «Wir hatten dann etwas Glück, als es erneut zu regnen begann. Ich wechselte das Bike, denn meines war komplett zerstört», schmunzelte er. «Ich versuchte dann, das Maximum herauszuholen. Die Jungs in der Box haben aber den Speed-Limiter nicht aktiviert – ich war zu schnell und bekam noch eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt. Am Ende wurde ich 13., aber ich muss im nächsten Rennen eine weitere Long-lap fahren.»

Diese Long-lap-Strafe, die er in Silverstone vollstrecken muss, erhielt der 27-Jährige wegen dem Vorfall mit Bagnaia zu Beginn des Rennens. Die beiden haben sich nach dem Rennen ausgesprochen.

Wie beurteilt Bastianini seine Strategie für den Grand Prix im Nachhinein? «Wir wählten die falsche Strategie. Aber es ist schwer, wenn die Bedingungen so sind», grübelte er. «Ich würde das nächste Mal das Bike früher wechseln, denn nach dem Crash begann es zu regnen – wenn ich früher gewechselt hätte, wäre ich viel näher an der vorderen Gruppe dran gewesen. Dann hatte das Bike zudem den Speed-Limiter nicht aktiviert – alle haben Fehler gemacht. Am Ende haben wir Punkte geholt, in Zukunft möchten wir es besser machen.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.