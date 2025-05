Joan Mir (Honda): «Wir brauchen nur etwas Glück»

MotoGP-Ass Joan Mir (Honda) hat noch mit den Nachwirkungen seines unverschuldeten Crashs in Le Mans zu kämpfen. In Silverstone möchte er seinen Speed unter Beweis stellen und endlich wieder die Zielflagge sehen.

Der Grand Prix in Le Mans war für Honda-Fahrer Joan Mir schon nach wenigen Augenblicken vorbei, als er in der ersten Kurve in der Dunlop-Schikane ohne eigene Schuld zu Sturz kam. Er war dort in den Zwischenfall verwickelt, bei dem Enea Bastianini (KTM) seinen ehemaligen Teamkollegen Pecco Bagnaia (Ducati) abräumte. «La Bestia» kürzte am Eingang der Schikane über die Kerbs ab, dann ging ihm der Platz aus und er touchierte mit Bagnaia. Der zweifache Weltmeister stürzte, Joan Mir versuchte noch der roten Desmosedici von Bagnaia auszuweichen, wobei er seitlich mit dem späteren Sieger Johann Zarco zusammenstieß und dann doch noch in das Bike von Pecco fuhr.

Der MotoGP-Weltmeister von 2020 wurde danach für weitere Untersuchungen ins örtliche Krankenhaus gebracht. Zunächst wurde eine Fraktur an seiner rechten Hand vermutet, doch bei den medizinischen Checks wurden keine Brüche oder schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Der Spanier hatte aber eine kleine Risswunde an der Hand davongetragen, zudem klagte er über starke Nackenschmerzen.

Die Tage nach dem Frankreich-GP nutzte Mir, um sich von seinem Crash zu erholen. «Wir haben noch einige Checks durchgeführt und alles sieht gut aus. Der obere Teil des Fingers ist etwas lädiert, aber ich konnte das Training und die Vorbereitung mehr oder weniger normal fortsetzen», meinte der 27-Jährige. «Ich habe viel mit meinem Physiotherapeuten an meinem Nacken gearbeitet, und wir haben auch dort Fortschritte gemacht.»

Am kommenden Wochenende geht es in Silverstone weiter. Sein bestes Ergebnis beim Großen Preis von Großbritannien erzielte Mir 2021, als er Neunter wurde. In den letzten drei Jahren fiel er jeweils aus im Grand Prix.

Joan Mir hat in der MotoGP-Saison 2025 gezeigt, dass er mit der Honda RC213V schnell sein kann, jedoch hatte er sehr viele Ausfälle. In sechs Grands Prix sah er nur einmal die Zielflagge – den Argentinien-GP beendete er auf dem 9. Platz. In der Gesamtwertung liegt Mir derzeit mit 12 Punkten auf Rang 19. «Wir haben in Le Mans gezeigt, dass wir den Speed haben. Wir brauchen nur etwas Glück und den Einzug ins Q2, um in den ersten Runden in den Rennen keine Probleme zu bekommen», betonte er vor dem Britischen-GP.

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.