Laguna Seca mit 500er-Legende Wayne Rainey

50 MotoGP-Fans haben im Rahmen der Rennen der MotoAmerica in Laguna Seca die Gelegenheit, auf der legendären Rennstrecke einige Runden mit Wayne Rainey, Kenny Roberts, Eddie Lawson und weiteren Legenden zu drehen.

Im Rahmen des MotoAmerica-Events in Laguna Seca, das vom 11. bis 13. Juli stattfindet, wird den Fans ein besonderes Highlight geboten: Bereits zum fünften Mal findet am Freitag vor dem Rennwochenende der «Rainey's Ride To The Races» statt. Dabei können Fans mit Motorrad-Legenden wie Kenny Roberts, Eddie Lawson, Bubba Shobert, Freddie Spencer, Kenny Roberts Jr., Rick Johnson und Doug Chandler auf dem Bike eine Runde um die Monterey-Halbinsel drehen.

Als krönender Abschluss werden einige Runden auf dem legendären Laguna Seca Raceway gefahren. Dort wird dann auch der dreifache 500er-Weltmeister Wayne Rainey dazustoßen und auf einer speziell angepassten Yamaha XSR900 GP fahren – ein zusätzliches Highlight, das in diesem Jahr das erste Mal angeboten wird. Rainey hat in Laguna Seca drei (1989, 1990, 1991) seiner insgesamt 24 GP-Siege erzielt.

«Motorradlegenden zusammenzubringen und den Fans besondere Momente zu bieten, war schon immer das Ziel unserer Veranstaltung», erklärte Rainey in einer offiziellen Ankündigung. «Die diesjährige Ausgabe hebt dieses Erlebnis auf eine neue Ebene.»

Der «Rainey's Ride To The Races» ist auf 50 Teilnehmer beschränkt. Das Ticket dafür kann zum Preis von 700 Dollar erworben werden. Zusätzlich zu der Ausfahrt mit dem Legenden und den Runden auf der Strecke umfasst das Angebot eine exklusive Fragerunde und ein anschließendes Mittagessen mit den Fahrern.

Detaillierte Informationen und Reservierungen sind über die offizielle Veranstaltungs-Website erhältlich.