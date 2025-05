Franco Morbidelli: 200. Grand Prix in Silverstone

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) will nach dem enttäuschenden MotoGP-Wochenende in Le Mans in Silverstone wieder um Podestplätze kämpfen – in seinem 200. Grand Prix.

In Le Mans gab es für VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli nicht viel zu holen. Jeweils Rang 15 im Sprint und im Grand Prix waren die magere Ausbeute. Im Hauptrennen hatte er von Startplatz 9 zunächst einen guten Beginn und er konnte einige Positionen gut machen. Danach stürzte er in der letzten Kurve, als es zu regnen begann – es passierte kurz bevor er an die Box zurückkehren wollte, um das Motorrad zum zweiten Mal zu wechseln. Er nahm das Rennen wieder auf und konnte auf nasser Strecke eine gute Pace fahren. Am Ende wurde es für «Morbido» ein WM-Punkt.

Weil auch viele seiner Konkurrenten im Chaos-Grand-Prix auf dem Circuit Bugatti patzten – außer Marc Marquez –, hat der Italiener in der Gesamtwertung nicht allzu viel an Boden verloren. Vor dem Silverstone-Wochenende liegt Morbidelli in der Gesamtwertung mit 85 Punkten auf Rang 4.

Beim Großen Preis von Großbritannien wird Morbidelli ein rundes Jubiläum feiern – es wird sein 200. Grand Prix sein. Seine Reise in der Motorrad-Weltmeisterschaft begann 2013 in der Moto2. In Silverstone konnte der 30-Jährige in der mittleren Kategorie in den Jahren 2016 und 2017 zwei Podestplätze erzielen. Sein bestes Ergebnis in der MotoGP erreichte er 2019, als er Fünfter wurde.

«Ich mag die Strecke in Silverstone, und wir freuen uns darauf, dort zu fahren. Es ist eine Strecke, auf der das Team in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hat, und auch ich habe in letzter Zeit gute Leistungen gezeigt», betonte Morbidelli. «Ich freue mich darauf, nach Großbritannien zu reisen und ein weiteres Rennwochenende zu beginnen. Wir hoffen auf einen starken Start, und hoffentlich wird das Wetter gut sein. Wir haben aber gezeigt, dass unsere Pace auch bei nassen Bedingungen solide ist, also sind wir zuversichtlich.»

Die letzte Gelegenheit, um viele Runden bei Regen zu absolvieren, hatte er in Le Mans – wie erwähnt, hatte er dort eine gute Pace. In Großbritannien könnten die Bedingungen ähnlich wechselhaft werden.

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.