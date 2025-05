Fabio Di Giannantonio: Folgt jetzt die Erleuchtung?

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) ist zuversichtlich, beim MotoGP-Wochenende in Silverstone gute Ergebnisse zu erzielen. Was die Rennen in Le Mans und Austin damit zu tun haben.

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio erzielte in Le Mans im Sprint und im Grand Prix die Ränge 7 und 8. Mit seinem Rennwochenende in Frankreich war «Diggia» aber nicht unzufrieden.

Im Chaos-Grand-Prix war der Italiener einer der 13 Fahrer, die nach der Besichtigungsrunde zum geplanten Neustart in die Box fuhren, um auf das Bike mit den Trockenreifen zu wechseln. Dafür kassierte er, wie die anderen, eine doppelte Long-lap-Strafe. Dennoch fuhr er als Achter über die Ziellinie, ein Fehler beim Reifenpoker kostete ihn eine bessere Platzierung. «Das Positive ist, dass wir nach dem Le-Mans-Wochenende eine viel klarere Vorstellung von unserem Basis-Setup haben», ist sich Di Giannantonio sicher.

Di Giannantonio reist als Fünfter in der Gesamtwertung nach Silverstone. Sein bestes Ergebnis beim Großen Preis von Großbritannien ist ein 5. Platz, den er 2024 erzielte. «Das Rennen in Silverstone letztes Jahr war dasjenige, bei dem ich am nächsten an den Spitzenfahrern dran war. Dieses Jahr wollen wir dieses Ergebnis verbessern», betonte der 26-Jährige. «Ich freue mich darauf, wieder auf die Strecke zu gehen und eine starke Leistung zu zeigen. Ich möchte das Beste aus dem Motorrad herausholen. Silverstone gefällt mir sehr gut – es ist eine lange Strecke und ähnlich wie Austin, wo wir einen Podestplatz erreicht haben. Vielleicht können wir einige der Dinge anwenden, die für uns dort funktioniert haben.»

Laut Wettervorhersage werden am Wochenende in Silverstone wechselhafte Bedingungen herrschen. Somit dürfte Fabio Di Giannantonio auch die in Le Mans gewonnen Erkenntnisse beim Britischen-GP umsetzen können. Vor seinem Abflug nach Großbritannien legte der Römer mit Valentino Rossi und der VR46-Akademie noch eine Trainingseinheit in Mugello ein.

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.