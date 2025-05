Acosta: «Dann können wir von Podestplätzen träumen»

Für MotoGP-Ass Pedro Acosta ist Silverstone keine einfache Strecke – dennoch freut er sich auf ein besonderes Rennen mit speziellen Bedingungen. Er weiß, wo er und KTM sich noch verbessern müssen.

In Le Mans konnte Pedro Acosta mit Rang 4 sein bislang bestes Ergebnis in der Saison 2025 erzielen. Der Spanier kam mit den schwierigen Bedingungen sehr gut zurecht. In der Gesamtwertung liegt er derzeit mit 46 Punkten auf Position 9, womit er auch bester KTM-Fahrer ist.

Am kommenden Wochenende findet der Britische-GP in Silverstone statt, wo ähnliche Bedingungen wie beim Frankreich-GP herrschen werden. «Die Wettervorhersage für dieses Wochenende sieht tückisch aus, aber letztes Jahr waren wir auf dieser Strecke nicht schlecht. Wir versuchen, die gute Arbeit, die wir ab dem Katar-GP geleistet haben, fortzusetzen – wir kommen Schritt für Schritt näher», meinte Acosta am Donnerstag vor dem Rennwochenende.

Glaubt er, dass KTM den richtigen Weg gefunden hat, um entscheidende Verbesserungen zu erzielen und dass er schon bald um Podestplätze kämpfen kann? «Zuerst einmal müssen wir konstant in die Top-5 fahren, dann können wir von Podestplätzen träumen», stellte der 20-Jährige klar. «Es war kein einfacher Start in das Jahr für uns und alle KTM-Fahrer. Zu Beginn der Saison war der Abstand zur Spitze größer, jetzt scheint dieser kleiner zu werden. Es gibt für uns aber noch sehr viel zu tun, denn Ducati ist momentan sehr stark. Nach einigen Runden, mit gebrauchten Reifen, können wir näher an ihnen dran sein, aber zu Beginn der Rennen verlieren wir sehr viel. In meinem Fall verliere ich sehr viel in den Qualifyings. Hinsichtlich dessen ist die Lücke noch groß.»

Letztes Jahr erreichte er in Silverstone im Sprint und im Grand Prix die Ränge 5 und 9. Sein bestes Ergebnis in Großbritannien erzielte er 2023 in der Moto2, als er Dritter wurde. Wie ist es für Acosta als noch sehr jungen Fahrer, auf so einer geschichtsträchtigen Strecke zu fahren? «Es ist für mich keine einfache Strecke und ich bin hier noch nicht so viele Male gefahren. Ich konnte hier in der Vergangenheit auch nicht so gute Ergebnisse erzielen wie auf anderen Strecken», betonte er. «Aber ich mag dieses Land, an diesem Wochenende kann es mit dem Wetter viele Überraschungen geben. Es wird sehr speziell, ich mag es.»

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag waren neben Pedro Acosta auch Marc Marquez und Johann Zarco auf der Bühne. Am Ende wurden die drei danach gefragt, ob sie sich sicher fühlen mit ihren MotoGP-Verträgen. Anlass waren die Diskussionen rund um Jorge Martin und Aprilia. «Wenn du ein gutes Team um dich herumhast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Am Ende weißt du genau, was du unterschrieben hast, und du hast die Sicherheit», meinte der KTM-Fahrer knapp.