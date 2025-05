Luca Marini (Honda): «Müssen entsprechend reagieren»

Honda-Werkspilot Luca Marini hofft in Silverstone auf eine gute Punkteausbeute. In diesem Jahr fährt die MotoGP deutlich früher in Silverstone – mit entsprechend kühleren Bedingungen. Was das Ziel für Marini ist…

Nach einem elften Platz in Le Mans vor zwei Wochen will Honda-Werkspilot Luca Marini an diesem Wochenende in Silverstone wieder angreifen und um die Top-Platzierungen mitfahren. Eine Neuerung in diesem Jahr könnte eine Rolle spielen.

Marini zieht vor dem siebten Event des Jahres ein Zwischenfazit: «Der Start ins Jahr war gut, und jetzt müssen wir einen Schritt nach vorne machen und noch wettbewerbsfähiger werden. Alle Beteiligten haben wirklich gut gearbeitet, und man sieht an der Arbeit des Testteams, dass alle bei Honda HRC alles geben.»

Marini ist in der Fahrer-Wertung 13., sein Team Neunter. In Le Mans wurde Marini Elfter – während sein Markenkollege Johann Zarco spektakulär den Heimsieg holte. Bei Marini lief in Sachen Reifenwahl alles schief, nach dem GP sagte er selbstkritisch: «Ich habe alles falsch gemacht».

Nun geht’s am Wochenende nach England. Der GP in Silverstone steht an. Der 5,9 Kilometer lange Kurs auf dem früheren Flugfeld ist in der Vergangenheit ein erfolgreiches Revier für Marini gewesen: 2023 wurde er hier Siebter. Doch eine Sache ist dieses Jahr anders!

Marini: «Zwischen den beiden Rennen war viel los, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gute Leistungen zeigen und weitere Punkte sammeln können. Dieses Jahr fahren wir zu einer anderen Jahreszeit nach Silverstone, daher müssen wir abwarten, wie das Wetter wird, und entsprechend reagieren.»

Im Vorjahr fand der britische GP erst Anfang August statt – bei warmen und für Motorradsport eigentlich perfekten Bedingungen. In diesem Jahr ist der GP deutlich früher. Fürs Wochenende sind derzeit durchwachsene Bedingungen zwischen 16 und 18 Grad vorhergesagt, am Medientag am Donnerstag ist es sogar noch etwas frischer. Auch Regen ist am Wochenende möglich – wenn auch wohl eher nicht zu den Sessions. Aber das englische Wetter kann ja bekanntermaßen überraschen...

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.