Espargaro: Habe Jorge Martin nie zu Honda gedrängt

Aleix Espargaro fuhr bereits in Jerez ein Rennen mit Wildcard. Jetzt in Silverstone ist er erneut am Start

Honda-Wildcard-Pilot Aleix Espargaro sprach vor dem Silverstone-Rennen in der MotoGP über seinen Kumpel Jorge Martin, dessen möglichen Abgang von Aprilia zu Honda und die besondere Situation von Martin.

Aleix Espargaro ist zurück im MotoGP-Fahrerlager! Der Spanier fährt in Silverstone eines seiner Wildcard-Rennen für Honda – und ist richtig froh darüber.

Espargaro: «Wenn man mich im Winter gefragt hätte, welche Strecken ich mag und wo ich gerne fahren würde, wäre das Silverstone gewesen. Und hier bin ich», setzt er lachend nach. «Ich mag die Strecke sehr, es ist eine sehr schnelle Strecke. Auch wenn ich unsicher bin, wie wettbewerbsfähig das Motorrad hier ist. Wir haben mit den Vibrationen in den schnellen Kurven ein paar Probleme.»

Großes Thema auch bei Espargaros Medienrunde sowie im gesamten Fahrerlager in Silverstone: Jorge Martin und Aprilia. Der Weltmeister prüft wohl einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem Vertrag bei Aprilia, wird mit einem Wechsel ins Honda-Lager in Verbindung gebracht. Aprilia betonte die Gültigkeit des Vertrages. Aleix Espargaro und Jorge Martin sind eng befreundet, Espargaro fuhr jahrelang für Aprilia, ist nun Wildcard-Fahrer für Honda. Passt ja.

Espargaro sagt: «Ich will nicht sagen, dass er meinetwegen bei Aprilia ist. Aber ich habe versucht, ihn zu überzeugen, ich habe das Management von Aprilia in die Richtung gestupst. Jorge musste sich zwischen zwei oder drei Herstellern entscheiden und habe ihn schon Richtung Aprilia gepusht, nicht zu Honda. Es ist noch nicht die richtige Zeit. Jorge ist ein großartiger Fahrer, jedes Team hätte natürlich gerne den Weltmeister. Ich würde Jorge sehr gerne Rennen mit Aprilia gewinnen sehen. Ich werde seine Entscheidung respektieren. Aber ich habe ihn nie gedrängt, zu Honda zu gehen.»

Espargaro erklärt aber auch die besondere Situation, in der sich Jorge Martin befindet: «Niemand, nicht mal ich, kann verstehen, wie er in den ersten Monaten dieses Jahres wegen der Verletzungen gelitten hat. In solchen Situationen weiß man nie, was der Kopf entscheidet.»

Zu seiner eigenen Zeit bei Aprilia sagt Espargaro: «Ich habe immer eine großartige Behandlung vom Aprilia-Management erfahren. Ich habe sehr großen Respekt vor dem Team. Sie haben die perfekte Balance zwischen Wettbewerb und Familie. Ich war dort sehr glücklich.» Espargaro hatte bei Aprilia vorige Saison seine Vollzeit-Karriere beendet, ist nun nur noch sporadisch mit Wildcard-Einsätzen an der MotoGP-Strecke.

Espargaro stellt klar: «Aber es geht nicht um mich, es geht nicht um Aprilia. Es geht um einen Fahrer, der an der Weltspitze war und plötzlich unten ist. Es schwierig zu verstehen, was er in dieser Position macht. Ich werde seine Entscheidung respektieren, wie auch immer sie ausfallen mag.»

Espargaro selbst ist nun bei Honda. Und er erklärt: «Einer der Gründe, warum ich mich für Honda entschieden habe ist, dass ich Alberto Puig (Manager der Honda-MotoGP-Werksmannschaft, Anm.) sehr gerne mag. Er ist sehr geradeheraus, ich mag seinen Schlag Mensch. Das Rennen, was ich mit ihnen in Jerez gemacht habe, war toll. Pol (sein Bruder, Anm.) hat auch gesagt, dass er sich mit Alberto immer sehr sicher gefühlt hat. Mein Gefühl ist also, dass die Fahrer sehr zufrieden mit dem Management von Honda sind.»

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.