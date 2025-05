Fall Martin: Aprilia beharrt auf den MotoGP-Champion 22.05.2025 - 12:22 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Jorge Martin mit Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola: Was bringt die Zukunft?

Im Vorfeld des England-GP in Silverstone stellt Aprilia Racing in einem Statement klar: Jorge Martin steht bis Ende 2026 unter Vertrag. Was nur zeigt: Die Lage spitzt sich zu und eine Schlacht der Anwälte bahnt sich an.