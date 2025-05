Fabio Quartararo (2./Yamaha): Überraschung vom Team

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo ist im MotoGP-Zeittraining in Silverstone starker Zweiter geworden. Der Schlüssel zum Erfolg: eine Überraschung von seinem Team – nämlich ein Flügel.

Was für ein Zeittraining für Yamaha – und speziell für Fabio Quartararo!

Der Weltmeister von 2021 wurde im Zeittraining von Silverstone Zweiter, schaffte damit locker den direkten Sprung in die zweite Qualifying-Session. Yamaha und Quartararo sind zurück, sein Markenkollege Jack Miller von Pramac-Yamaha war am Freitagnachmittag Drittschnellster.

Quartararo: «Es sieht hier gut aus, vor alle auf eine Runde. Es scheint, dass wir beim Tempo auf einer Runde wieder da sind, und wir arbeiten hart daran, dass wir auch im Rennen auf Geschwindigkeit kommen. Hoffentlich finden wir vor dem Rennen eine Lösung, auch wenn es hier okay ist.»

Ein möglicher Schlüssel zum Erfolg: Geänderte Flügel als Teil des Aerodynamikpakets! Die hatte er bereits zwischen den Rennen in Misano getestet – und Gefallen daran gefunden.

Der Yamaha-Werkspilot: «Das Team hat mir gesagt, dass es eine Überraschung hat. Es ist noch nicht das fertige Paket. Es ist nur ein Prototyp, noch nicht aus Karbon und etwas schwerer. Aber ich hatte das Gefühl, dass es ein Vorteil ist und wollte es verwenden. Alex (Kollege Rins, Anm.) mochte es nicht so sehr, daher war die Entscheidung einfach, wer es bekommt. Es hilft mir in den Kurven. Es ist kein massiver Unterschied, aber mein Gefühl war gut und passte auch zu den Daten.»

Für Yamaha ist es eine Auferstehung. Unter den Top-9 sind gleich drei der vier Yamahas. Quartararo: «Die Geschwindigkeit auf eine Runde war letztes Jahr ein Desaster. Wir haben uns da also sehr verbessert. Und ich freue mich sehr, dass Jack und Alex da sind und Miguel langsam zurückkommt.» Gemeint sind Teamkollege Alex Rins und die beiden Markenkollegen Jack Miller und Miguel Oliveira, der sich von einer Verletzung erholt. «Normalerweise will man seinen Teamkollegen nicht so nah dran haben und stattdessen eine ordentliche Lücke haben, aber sie näher dran zu sehen, gefällt mir sehr gut. Es ist schön, drei Yamahas so weit oben zu haben.»

Woher die Steigerung auf einer Runde? Quartararo: «Die Beständigkeit hat eine Rolle gespielt. Wir haben seit Katar wenig am Motorrad verändert, ob es nun besser oder schlechter lief. Wir haben die Basis behalten und nur Kleinigkeiten verändert, nur wenige Details. Und auf einer Runde am Limit zu sein, ist immer eine meiner Stärken gewesen. Und das Selbstbewusstsein ist da. Die anderen drei bekommen es jetzt auch.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit