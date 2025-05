Vinales: «Komme dem Flow mit der KTM immer näher»

Maverick Vinales: Seit dem Katar-GP immer in den Top-5

Die letzten drei MotoGP-Events beendete Maverick Vinales auf der Strecke unter den besten Fünf. Auch für den Ritt im legendären Silverstone sprüht das KTM-Tech3-Ass vor Motivation – auch dank Crew-Chief Cazeaux.

Nach einem sehr verhaltenen Saisonstart – in den ersten sechs Rennen des Jahres fuhr Maverick Vinales nur sechs Punkte ein – änderte sich die Situation des Neuzugangs bei Tech3 schlagartig nach dem Einsatz in der Wüste von Katar. Als wäre er nie weg gewesen von der Spitze, holte sich Vinales Startplatz 6, um im Großen Preis die beiden Werks-Ducati mit Marc Márquez und Pecco Bagnaia niederzukämpfen.

Im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com bestätigte «Top Gun»: «Der Start ins Jahr verlief langsamer als gedacht. Obwohl ich von Beginn an das Gefühl hatte, mit diesem Bike sehr schnell zu sein, wusste ich nach dem ersten Rennen in Thailand, dass wir zunächst eine gründliche Bestandsaufnahme brauchen, um wirklich alles genau zu verstehen. Und nun, als einige, aber noch nicht alle Sachen sortiert sind, geht es schon richtig gut und ich bin sehr nahe dran, nur noch nach Instinkt zu fahren »

Vinales weiter: «Als ich in den USA 2024 zu den Siegen gefahren bin, ist genau das eingetreten: Reiner Instinkt führt in den Flow, bei dem du über nichts mehr nachdenkst. Und im Rennen von Katar hatte ich erstmals mit der KTM dieses Gefühl, dem sehr nahe zu kommen.»

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ergänzt der 30-Jährige. In Jerez sind wir mit der Abstimmung des Bikes ebenfalls weitergekommen, aber auch wenn es nur Platz 5 geworden ist, denke ich, dass mein Bike sogar zuletzt in Le Mans die besten Voraussetzungen hatte, um ganz vorne zu fahren. Trotz der sehr speziellen Bedingungen war das Gefühl in den ersten Runden besonders gut.»

Entsprechend lässt sich Maverick Vinales nicht abschrecken von den sehr frischen Temperaturen: «Nach meinen jetzigen Erfahrungen kommt das dem Bike eher entgegen, ich sehe kein Problem in der angesagten Kälte. Im Gegenteil.»

Und mit welchen Vorgaben an die Technik-Mannschaft startet der Routinier in den Trainingstag? Vinales: «Die Strecke erfordert die Fähigkeit, viel Beweglichkeit im Bike auch bei hohem Speed zu erhalten – schnelle Schräglagenwechsel sind entscheidend. Aber ich wünsche mir vor allem Stabilität. Wenn das Bike hier in Unruhe gerät, ist die Rundenzeit verloren. Stabilität war das einzige Wort, das ich heute meinem Crew Chief gesagt habe.»

Der Tech3-Pilot mit einem Grinsen über seinen Landsmann Manuel Cazeaux: «Das Verständnis mit ihm ist genial, es würde auch ein Blick reichen. Für mich ist er die Nummer 1 bei den Crew-Chief in der MotoGP. Seine Kapazitäten scheinen unbegrenzt, er hängt sich in das Thema hinein, wie ich mich als Fahrer.»

Die immense Erfahrung des Spaniers, der seine zehnte MotoGP-Saison für den vierten Hersteller bestreitet, spielt bei der Herangehensweise keine Rolle. Vinales in Silverstone: «Ich denke, es ist wichtig, mit einem freien Kopf an die Strecke zu kommen. Wenn du mit einem starren Bild anreist, wie es laufen soll, dann kannst du eigentlich nur scheitern. Das habe ich gelernt. Es geht an jedem Wochenende nur darum, das Beste aus der Lage zu machen und die Chancen zu nutzen, die sich bieten.»

Mit 32 Punkten aus den letzten beiden GP-Events gelang es Maverick Vinales in kurzer Zeit, vom Ende des Feldes auf Platz 11 vorzudringen. Nur sechs Punkte trennen Vinales vom bestplatzierten KTM-Racer und Landsmann Pedro Acosta auf Position 9.

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.