Ai Ogura (Aprilia) über Martin: «Kümmert mich nicht»

Trackhouse-Pilot Ai Ogura sieht sich derzeit nicht als Kandidat für einen Aufstieg ins Aprilia-Werksteam. Die Diskussionen rund um Jorge Martin und eine vorzeitige Vertragsauflösung lassen den MotoGP-Rookie kalt.

Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) erzielte in Le Mans die Ränge 14 und 10, womit er in Frankreich sechs WM-Punkte holte. Am kommenden Wochenende geht es in Silverstone weiter – sein bestes Resultat erzielte er dort 2022, als er im Moto2-Rennen Vierter wurde.

In diesem Jahr wird er das erste Mal mit dem MotoGP-Bike auf der britischen Traditionspiste fahren. «Es ist sehr kalt hier. Die Strecke ist aber okay für mich», meinte er am Donnerstag vor dem Rennwochenende. In der Vergangenheit konnte Aprilia in Silverstone gute Ergebnisse erzielen. Der Höhepunkt war der Grand-Prix-Sieg von Aleix Espargaro 2023. Stimmt ihn das zuversichtlich? «Nicht wirklich. Wir haben die Daten der schnellen Runden auf dieser Strecke, aber dass die Aprilia-Fahrer in der Vergangenheit hier schnell waren, hilft mir nichts», betonte Ogura.

Thema Nummer 1 im MotoGP-Fahrerlager seit Le Mans ist der sich anbahnende Eklat zwischen Jorge Martin und Aprilia. Falls es tatsächlich zur Trennung zwischen dem Weltmeister und dem Hersteller aus Noale kommt, sieht Ogura eine Möglichkeit für den Aufstieg ins Werksteam 2026? «Ich? Das denke ich nicht», lachte der MotoGP-Rookie. «Ich bin die falsche Person, um das zu fragen – das kümmert mich nicht.»

Der Traum von jedem MotoGP-Fahrer ist am Ende ein Vertrag mit einem Werksteam. Ist dies für Ogura möglicherweise ein Ziel für 2027? «Wenn es so kommt, wäre ich happy», musste der 24-Jährige dann doch zugeben. «Für den Moment bin ich aber sehr glücklich bei Trackhouse.» Der Moto2-Weltmeister hat einen Zweijahres-Vertrag mit dem Trackhouse-Team und keine direkte Vereinbarung mit Aprilia.

Ai Ogura hat in seiner Rookie-Saison bislang gute Ergebnisse erzielt. Bereits bei seinem ersten MotoGP-Wochenende in Thailand sorgte er mit zwei Top-5-Resultaten für Furore. In der Gesamtwertung liegt er derzeit auf Rang 10 und ist damit bester Aprilia-Pilot. In den letzten Rennen konnte er sich zwar immer im Mittelfeld positionieren, eine Top-Platzierung lag für ihn, wie für die anderen RS-GP-Piloten, jedoch außer Reichweite. Bekommt er von Trackhouse und Aprilia die Unterstützung, die er braucht? «Ich denke schon, aber ich habe bislang nicht viele Fragen zum Bike gestellt. Dass Motorrad ist eigentlich immer gut», sagte er, womit Ogura eigentlich darauf hinwies, dass er momentan den Fokus bei seiner Arbeit auf sich selbst legt.

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.