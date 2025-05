Tränen-Aus bei Fabio Quartararo (Yamaha) 25.05.2025 - 15:53 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Fabio Quartararo – der tragische Held von Silverstone

So bitter! In Führung liegend musste Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo mit einem technischen Problem abstellen. In der Medienrunde nach dem Rennen brach der Franzose in Tränen aus – hat aber Hoffnung.