Zarco erneut auf dem Podium: «Es war magisch!»

Beim Grand Prix in Silverstone zeigte LCR-Pilot Johann Zarco einmal mehr, warum er derzeit Hondas Aushängeschild in der MotoGP ist: Mit Platz zwei sicherte sich der Franzose das zweite Podium in Folge.

Johann Zarco hat sich bei der MotoGP in Silverstone eindrucksvoll als derzeit stärkster Honda-Fahrer bestätigt. Nach dem sensationellen Heimsieg in Le Mans fuhr der Franzose beim Grand Prix von Großbritannien erneut aufs Podium – diesmal als starker Zweiter hinter Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. Mit 4,1 Sekunden Rückstand auf den Italiener war Zarco nicht nur der beste Honda-Pilot, sondern distanzierte auch die hoch gehandelten Ducati-Piloten.

«Es fühlt sich sehr gut an», freute sich Zarco nach dem Rennen. «Der zweite Start war wichtig für mich, denn beim ersten Start konnte ich keine Positionen gutmachen. Meine Reifen hatten keinen Grip. Doch mir war klar, dass es besonders wichtig sein wird, das zu kontrollieren. Es stand ein langes Rennen bevor. Beim zweiten Start fand ich eine gute Linie.»

Nach dem Neustart nutzte Zarco seine ganze Erfahrung, setzte sich in der Spitzengruppe fest und hielt dem Druck über die gesamte Renndistanz stand. «Beim ersten Start fühlte ich mich nicht besonders wohl. Ich stellte mich mental um und machte beim zweiten Start einige Positionen gut. Ich erkannte, dass ich viel Vertrauen für den Vorderreifen aufbauen kann», erklärte er. «Es war magisch!»

Insbesondere zu Beginn des Rennens bestimmte ein enger Zweikampf mit Jack Miller das Geschehen. «Jack war zu Rennbeginn sehr stark. Deshalb versuchte ich, ihm zu folgen. Aber auch Bezzecchi war wie gestern sehr schnell. Ich wollte ihm so lang wie möglich folgen. Dann ging es darum, meine Reifen zu schonen.»

Als Yamaha-Pilot Fabio Quartararo mit technischen Problemen strandete, witterte Zarco kurzzeitig sogar die Chance auf den Sieg: «Ich befand mich auf Kurs zum Podium, dann bekam Fabio Quartararo ein Problem. Von da an dachte ich, dass vielleicht sogar ein Sieg möglich ist. Doch Bezzecchi war zu konstant. Ich konnte den Vorsprung auf die Ducatis hinter mir halten. Das war ein sehr schöner Moment. Ich erwartete nicht, dass ich diesen Vorsprung halten kann.»

Besonders beeindruckend: Zarco blieb über die komplette Distanz fokussiert und leistete sich im Gegensatz zu einigen seiner Gegner keinen einzigen Fehler. «Die Konzentration zu halten, keine Fehler zu machen – das war heute wirklich wichtig.» Für Honda bedeutet der zweite Platz nicht nur dringend benötigte WM-Punkte, sondern auch das zweite Podium in Serie – ein Fingerzeig, dass mit dem LCR-Piloten in diesem Jahr durchaus zu rechnen ist.

«Es bedeutet sehr viel. Bereits zwei Podestplätze zu feiern, bedeutet mir sehr viel. Dass wir jetzt zwei Mal in Folge aufs Podium fuhren, bestätigt meine Motivation und meine kämpferische Herangehensweise", so der Franzose.

Zarco ist sich der noch bestehenden Defizite bei Honda bewusst – gerade im Vergleich zur europäischen Konkurrenz –, sieht aber auch klare Stärken in bestimmten Rennsituationen. «Wir spüren, dass bei Honda noch ein paar Dinge fehlen. Doch wenn die Bedingungen wechselhaft sind, dann können wir uns sehr schnell anpassen. Ich habe gezeigt, dass das Motorrad gut genug war, um mit den anderen zu kämpfen und um auf das Podium zu fahren. Das ist sehr wichtig. Ich freue mich riesig über die Punkte für mich, für Honda und für das Team.»

Dass er dabei erneut alle Honda-Kollegen hinter sich ließ, sieht der 34-Jährige auch als Resultat seiner Routine: «Erfahrung ist wichtig. Wenn man bei mehr als 300 km/h unterwegs ist, dann braucht man Erfahrung und muss klar denken. Man muss das volle Potenzial nutzen von dem, was man in diesem Moment zur Verfügung hat. Ich bin so happy, dass ich das nach so vielen Jahren noch weiter verbessern kann.»

Mit zwei Podestplätzen in Folge sendet Zarco ein klares Signal – an sein Team, an Honda und an die Konkurrenz: Der Franzose verlässt Silverstone als WM-Fünfter. Auf Franco Morbidelli auf der vierten Position der Fahrerwertung fehlt aktuell nur ein Punkt.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.