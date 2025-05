Fermin Aldeguer: Daran muss der Rookie arbeiten

Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer kam in Silverstone als Neunter ins Ziel, ist in der finalen Wertung durch die Marini-Strafe Achter. Der Spanier ärgert sich über einen Fehler – und klagt über Probleme mit seinem Arm.

Ein versöhnliches Renn-Ende, das drei Stunden später noch versöhnlicher wurde! Gresini-Ducati-Rookie Fermin Aldeguer wurde beim GP in Silverstone starker Achter. Er machte durch die Marini-Strafe noch einen Platz gut und rückte von Position 9 an der Zielflagge einen Platz nach oben.

Dabei ging es erst mal etwas holprig los für den Spanier, der von Platz 5 an den Start gegangen war. Aldeguer: «Ich habe in der ersten Runde in Kurve 9 Positionen verloren. Auf der Geraden hat sich mein Motorrad durch den Wind stark bewegt. Als ich in die Kurve fuhr, konnte ich kaum bremsen, bin geradeaus gefahren und bin zurückgefallen. Ich habe den Rest des Rennens versucht, das Gefühl und das Tempo zurückzubekommen.» Dazu kamen Probleme mit seinem Arm, die ihn im Rennen beeinträchtigten.

Der Rookie: «Über meine Platzierung bin ich glücklich. Es ist das Ziel, in den Top-10 zu kämpfen. Nicht ganz so zufrieden bin ich andererseits, weil das Tempo eigentlich besser ist. Aber als Rookie muss ich diese Fehler machen, mehr Erfahrung sammeln mit dem Wind und in der Gruppe zu fahren.»

Er fasst zusammen: «Es war insgesamt ein verrücktes Rennen für mich. Ich hatte ein Problem mit meinem Arm und bin geradeaus in die Kurven reingefahren. Ich habe dann mehr Fehler gemacht, als ich versucht habe, das wiedergutzumachen. Wir müssen das verstehen und verbessern.»

In zwei Wochen fährt die MotoGP in Aldeguers Heimatland Spanien. Vom 6. bis 8. Juni wird in Aragon gefahren. Aldeguer: «Ich freue mich auf Aragon, weil es eine gute Strecke für mich ist.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.