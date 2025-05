Marc Marquez (Ducati): «Es war wie im Wasserpark» 25.05.2025 - 18:38 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Marc Marquez wurde in Silverstone Dritter © MotoGP Gegen diese leichten Barrieren rutschte Marc Marquez, kickte sie mit dem Kopf weg

Ducati-Werkspilot Marc Marquez crashte in der zweiten Runde des MotoGP-Rennens in Silverstone – konnte aber dank roter Flagge trotzdem weiterfahren. Sein Unfall erinnerte den Spanier an einen Besuch im Wasserpark.