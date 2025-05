KTM-Youngster Acosta (6.): «Ich akzeptiere das nicht»

Spaniens große MotoGP-Hoffnung Pedro Acosta beendete den Grand Prix in Silverstone hinter Alex Marquez auf Platz 6. Nach der Zieldurchfahrt klang der Red Bull-KTM-Werkfahrer, als wäre er überrundet worden.

Zum zweiten Mal in Folge schnappte sich Pedro Acosta im Schlussspurt Yamaha-Pilot Jack Miller. Im Sprint hatte es für Platz 3 gereicht, beim Großen Preis ging es dank der entschlossenen Schlussattacke bis auf Position 6. Mehr als durchschnittlich, denn mit Startplatz 14 war die Ausgangslage des jungen Spaniers alles andere als ideal.

Am Zielstrich fehlte Pedro Acosta eine Sekunde auf den Fünftplatzierten (und WM-Zweiten) Alex Marquez. Auf Sieger Marco Bezzecchi waren es nach 19 Runden auf dem kalten Asphalt 7,109 sec. In den Augen des Red Bull-KTM-Werksfahrers war jedoch auch der siebte Versuch des Jahres ein Schuss ins Nichts.

Acosta gab zum wiederholten Mal zu Protokoll: «Ich will nicht mehr zur Rennstrecke kommen, um einfach nur Benzin abzufackeln. Ich will vorne kämpfen.»

Verantwortlich für den Dauerfrust des Spaniers am Renntag, an dem er seinen 21. Geburtstag feierte, war einmal die mangelnde Beschleunigung. «Wie schon im Sprint, ich hatte aus den Kurven heraus zu wenig Traktion, darauf habe ich in der Beschleunigung auf den Geraden entscheidend verloren. Es ist so anstrengend, wenn du die ganze Zeit kämpfst auf der Bremse und mit dem Grip arbeitest und dann all das wieder in der Beschleunigung verlierst.»

Wie angespannt das Gemüt des 2024 überragenden Rookies ist, zeigte sich bei der Aussage: «Ich habe keine Geduld und ich kann das nicht akzeptieren. Ich brauch jetzt Unterstützung aus dem Werk. Ich kann nicht länger warten. Es gibt Chancen, die kommen nur einmal im Leben, und ich werde nicht ein Leben lang warten, um Champion in dieser Klasse zu werden.»

Dennoch unterstrich der zweifache Weltmeister: «Fakt ist auch: Ich habe einen Vertrag, dieses und nächstes Jahr, und ich glaube absolut weiter an dieses Projekt. Dennoch muss ich Klartext sprechen und das Werk um Unterstützung bitten. Ich denke, KTM sieht es auch so: Es ist eine Gewinnermarke und sie haben alle Möglichkeiten. Aber es liegt jetzt an ihnen.»

Pedro Acosta leidet zudem auch unter der deutlich stärkeren Konkurrenz, speziell aus den japanischen Lagern. So lagen im Zeittraining nicht weniger als drei Yamaha (und eine Honda) vor der KTM mit der #37. Der junge Pilot sieht den Erfolg nicht als Zufall: «Die Konkurrenz ist viel stärker. Yamaha hatte hier ein neues Chassis, mit dem Fabio zu einem Sieg gefahren wäre.»

Nicht leugnen lässt sich: KTM tat sich auf der schnellen Strecke von Strecke bei niedrigen Temperaturen und geringem Grip-Level deutlich schwerer als die gesamte Konkurrenz. Stellenweise auf Rang 2 der Konstrukteurs-WM, rutschten die Österreicher in England an die vierte Position ab. In der Fahrer-WM liegt der Youngster Acosta auf dem neunten Platz, einen Zähler hinter Yamaha-Ass Fabio Quartararo.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.