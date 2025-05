Bagnaia: Konkurrenz verbessert sich, Ducati stagniert

Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia erlebte bei der MotoGP in Silverstone ein weiteres schwieriges Wochenende: Nach einem vielversprechenden ersten Start lief beim Neustart alles falsch: Sturz und null Punkte.

Was sich zu Beginn noch wie ein Schritt in die richtige Richtung anfühlte, endete für Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia im britischen Kiesbett. Der Italiener musste beim Grand Prix in Silverstone einen herben Rückschlag einstecken – und schlug danach deutliche Töne an.

Während sich die Konkurrenz kontinuierlich steigere, befinde sich Ducati in einer Sackgasse. «Die anderen verbessern sich, doch wir stagnieren oder verschlechtern uns sogar», bilanzierte der Vizechampion nach seinem Ausfall in England.

Der Italiener hatte sich nach dem ersten Start viel vorgenommen. Zwar kam er nicht optimal vom Fleck, doch nach dem Sturz von Teamkollege Marc Marquez fand sich Bagnaia im Windschatten von Yamaha-Pilot Fabio Quartararo wieder – und das mit einem guten Gefühl: «Wir setzten uns vom Rest des Feldes ab. Ich hatte ein gutes Gefühl für den Hinterreifen. Der Grip war gut.»

Doch der Rennabbruch nach der Rotphase änderte alles. Der frische Hinterreifen brachte nicht die erhoffte Performance – im Gegenteil. «Von da an funktionierte nichts mehr! Ich hatte überall Slides, das Hinterrad drehte durch. Ich hatte keine Traktion. Alle überholten mich», schilderte Bagnaia enttäuscht. Der endgültige Tiefpunkt: ein Rutscher in Kurve 9 und schließlich der Sturz in Kurve 7.

Dass viele Fahrer nach dem Neustart über mangelnden Grip klagten, war für den Titelverteidiger nur ein schwacher Trost. Ducati folgte der Empfehlung von Michelin und blieb bei der gleichen Mischung – wechselte jedoch auf einen frischen Reifen, der zuvor länger im Reifenwärmer steckte. «Ich konnte das Motorrad kaum in Schräglage bringen. Sobald ich 58 oder 59 Grad Schräglage erreichte, drehte das Hinterrad durch. Wirklich seltsam!»

Bagnaia sieht bei Ducati Handlungsbedarf. Die Abstimmung der 2025er-Desmosedici bereitet weiter Kopfzerbrechen – nicht nur ihm. «Gigi (Dall’Igna) und die anderen Ingenieure überlegen, was nicht nach Plan läuft. Das Motorrad ähnelt dem aus dem Vorjahr, funktioniert aber nicht so. Sie wissen nicht, warum das so ist», so der ehemalige Weltmeister.

Besonders schmerzlich: Ohne Fabio Quartararos spätere Probleme wäre keine Ducati auf dem Podium gelandet – ein seltener Anblick in den vergangenen Jahren. «Marc konnte unsere Probleme kaschieren. Er leistete fantastische Arbeit mit unserem Motorrad. Es war das erste Rennen seit einer Weile, in dem es eine Ducati nicht aufs Podium geschafft hätte.»

Trotz allem gibt sich Bagnaia kämpferisch – auch wenn die aktuellen Resultate an ihm nagen. «Gut ist, dass ich mein Potenzial kenne. Ich weiß, dass ich Rennen gewinnen kann, wenn ich ein gutes Gefühl für die Front des Motorrads aufbauen kann. Das beruhigt mich. Ich muss und will gewinnen. Ich arbeite super hart mit meinen Ingenieuren an Lösungen und gebe immer mein Maximum. Mehr kann ich nicht machen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

10. Joan Mir (E), Honda, +10,320

11. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

13. Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262***

15. Luca Marini (I), Honda, +23,729**

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +54,225**

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +56,488**

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:04,884 min**

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

** 16 Sekunden Strafe wegen falschen Reifendrucks

*** 1 Platz Strafe wegen Überfahrens der Streckenbegrezung

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.