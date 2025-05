Franco Morbidelli: Strafe, Unfall, Aufholjagd

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli erlebte «eine ganze Lebensgeschichte» an einem Wochenende, wie er sagt: bestraft, verunfallt und am Ende knapp am Podium vorbei. Nur 17 Millisekunden fehlten dem Italiener.

Das MotoGP-Rennwochenende in Silverstone war abwechslungsreich und bot viele Überraschungen – ganz besonders viele aber für VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli.

Der Italiener erlebte ein turbulentes Wochenende, wurde im GP am Ende starker Vierter – und lag in der letzten Runde zwischenzeitlich sogar an Rang 3!

Morbidelli nahm am Silverstone-Wochenende wirklich alles mit: Er musste wegen der Behinderung von Marco Bezzecchi drei Plätze weiter hinten starten, sich also von Platz 13 vorkämpfen. In der zweiten Runde des Rennens verunfallte er dann aber nach einer Berührung mit Aleix Espargaro. Weil aus seinem Motorrad Öl austrat, wurde das Rennen abgebrochen und später neugestartet. Er schaffte es rechtzeitig erneut an den Start – um dann am Ende nur haarscharf das Podium zu verpassen. Es war übrigens sein 200. GP.

Morbidelli: «17 Millisekunden. Es war ein großartiges Rennen, ein unglaubliches Wochenende. Alles ist passiert, aber wir haben weitergearbeitet, uns angepasst und weiter daran geglaubt. Nach dem Start, nach dem Unfall, nach der Strafe, nach dem Start von Platz 13 ist es unglaublich, um das Podium mitfahren zu können und es nur um 17 Millisekunden zu verpassen. Es ist auch ein bisschen bitter, aber dieses Wochenende war für uns eine ganze Lebensgeschichte und es gab ein Happy End. Wir sind alle sehr glücklich.»

Zwischenzeitlich sah es aus, als wäre nach dem Unfall das Rennen für Morbidelli gelaufen. Doch zu seinem Glück kam dann die Unterbrechung – und er schaffte es, rechtzeitig zur Start-Prozedur wieder am Start zu sein.

Morbidelli später über den Unfall: «Ich bin meine Runde gefahren. Es ist nicht das erste Mal, dass Aleix so crasht. Ich habe 2020 mein zweites Rennen in Misano seinetwegen verloren und im nachhinein die WM-Punkte verloren. Er hat es wieder riskiert, einfach damit ich nicht durchkomme. Und er ist wieder in mich gefahren. Es war ein fieser Crash, ich habe Schmerzen. Ich weiß nicht, ob was gebrochen ist.»

Angesprochen auf Espargaro, sagte Morbidelli locker scherzend: «Es ist keine große Sache. Er wird die nächsten Rennen nicht dabei sein. Vergessen wir das.» Hintergrund: Aleix Espargaro ist mit einer Honda-Wildcard angetreten, also in den nächsten Rennen nicht mehr dabei.

Nach dem Neustart war der Unfall schnell vergessen. Morbidelli: «Ich sehe das Positive des Tages, was unsere großartige Performance nach dem Neustart war. Danke an mein Team, das so hart gearbeitet hat, damit alles rechtzeitig für den Neustart bereit war.»

In der letzten Runde war er denkbar nah am Podium, kämpfte mit Marc Marquez: «Ich habe alles probiert, aber er war besser als ich auf dieser letzten Runde und er konnte mich schlagen. Es ist ein bisschen bitter, aber er ist mehrmaliger Weltmeister, das stecke ich weg», lachte er.

Am Ende machte er neun Positionen gut, fasst zusammen: «Es war Chaos, ein Schlachtfeld und habe versucht, Positionen gutgemacht. Es ist einfach ein Schlachtfeld, man versteht nicht ganz, was vor sich geht, wenn da so viele sind. Es war einfach eine riesige Menge Fahrer, die zu überholen waren.» Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt…

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Rennen (25. Mai):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 19* Runden in 38:16,037 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +4,088 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +5,929

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,946

5. Alex Marquez (E), Ducati, +6,024

6. Pedro Acosta (E), KTM, +7,109

7. Jack Miller (AUS), Yamaha, +7,398

8. Luca Marini (I), Honda, +7,729

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,584

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +9,764

11. Joan Mir (E), Honda, +10,320

12. Maverick Vinales (E), KTM, +11,318

13. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,175

14. Brad Binder (ZA), KTM, +16,262

15 Alex Rins (E), Yamaha, +16,312

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +31,641

17. Enea Bastianini (I), KTM, +38,225

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,488

19. Somkiat Chantra (T), Honda, 48,884

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 7 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Honda, 16 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 16 Runden zurück



*Renndistanz nach Neustart auf 19 Runden verkürzt

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 87. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 55. 11. Marini 45. 12. Vinales 44. 13. Ogura 43. 14. Binder 33. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 25. 18. Fernandez 18. 19. Mir 17. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 227. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 185. 4. LCR Honda 91. 5. Red Bull KTM Factory Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 84. 7. Aprilia Racing77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 75. 9. Honda HRC Castrol Team 62. 10. Trackhouse MotoGP Team 61. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.