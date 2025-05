Pedro Acosta (8.): Nicht das Werkzeug zum Mitspielen

KTM-Pilot Pedro Acosta ist nach dem Sprint in Silverstone merklich frustriert. Zwar fuhr er von Platz 14 auf 8 vor. Er muss aber eingestehen: «Es ist schwierig, wenn man nicht mal in der Lage ist zu kämpfen.»

Der Sprint in Silverstone war für KTM-Pilot Pedro Acosta Schadensbegrenzung. Der Spanier fuhr von Platz 14 auf Rang 8 vor – das war das Maximum, was er nach der Qualifikation rausholen konnte.

Acosta fand danach deutliche Worte für seine Enttäuschung: «Es ist frustrierend, wenn man nicht das Werkzeug hat, um mitzuspielen. Es ist schwierig, wenn man nicht mal in der Lage ist zu kämpfen. Wir konnten bis an einen Punkt kämpfen, aber es war lächerlich. Naja… Es war ein gutes Comeback.» Immerhin sechs Positionen hat er gutgemacht und noch zwei Punkte eingesammelt.

Acosta: «Wie ich fahre, genieße ich. Aber von Platz 14 zu starten und Achter zu werden, ist nicht, was ich wollte. Nicht was ich für meine Karriere wollte und worauf ich hinarbeite. Alle sollten sehr bald einen großen Schritt machen.»

Wie lange er das noch mitmacht, fragt in der Medienrunde nach dem Sprint ein Reporter. Acosta: «Ich werde es dieses und nächstes Jahr machen. Ich kann nicht einfach herkommen, nur um Runden zu fahren. Ich will herkommen, um oben mitzufahren, auch wenn es nur die Top-5 sind.»

Das Vertrauen in KTM hat er aber mitnichten verloren, so der Spanier: «Ich habe sehr viel Vertrauen. Die Arbeit, die sie in den letzten Jahren in der Moto3 und Moto2 geleistet haben, war großartig. Wie sie Dakar, Motocross und Supercross vorbereiten. Diese Leute sind verdammte Sieger! Irgendwie fehlt uns in der MotoGP etwas, das wir finden müssen. Diese Leute wissen, wie man Meisterschaften gewinnt, wie man die herausforderndsten Rennen der Welt gewinnt oder dominiert. Sie sind Sieger und wir werden früher oder später einen großen Schritt machen. Aber ich brauche diesen Schritt bald.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.