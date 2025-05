Silverstone: Erste Sprint-Niederlage für Marc Márquez 24.05.2025 - 17:33 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Die Brüder Alex und Marc Márquez in Silverstone

Erstmals in der MotoGP-Saison 2025 heißt der Sprint-Sieger nicht Marc Márquez. Der Triumph bleibt aber in der in der Familie: Bruder Alex war der glückliche Sieger über zehn Runden auf dem Silverstone Circuit.