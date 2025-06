Ai Ogura: Klappt es mit einem Comeback in Mugello?

Aprilia-Rookie Ai Ogura möchte beim MotoGP-Wochenende in Mugello sein Comeback nach der in Silverstone erlittenen Schienbeinverletzung geben. Voraussetzung dafür ist das Bestehen des medizinischen Checks.

Bei seinem heftigen Abflug im FP1 in Silverstone trug Trackhouse-Pilot Ai Ogura eine Verletzung am rechten Schienbein davon. Das Sprintrennen und den Grand Prix in Großbritannien musste er auslassen. Danach ließ sich der Japaner in Barcelona operieren.

Sein Ziel war es, beim Aragon-GP wieder dabei zu sein. Im letzten Moment folgte jedoch die Absage – Ogura folgte dem Rat der Ärzte, auf einen Start zu verzichten. Er reiste trotzdem nach Aragonien, um sein Team in der Trackhouse-Box zu unterstützen.

Der MotoGP-Rookie verpasste vier Rennen (zwei Sprints und zwei Grands Prix), mittlerweile ist der 24-Jährige auf WM-Rang 12 abgerutscht.

Am kommenden Wochenende will es Ogura erneut versuchen – er ist zuversichtlich, dass es mit einem Start in Mugello klappen wird und er wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen wird können. «Zunächst einmal fühlt sich mein Bein jetzt viel besser an. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder Motorrad und Rennen fahren kann – meine körperliche Verfassung entwickelt sich in die richtige Richtung», ist Ogura überzeugt. «Ich hoffe, dass ich den medizinischen Check am Donnerstag bestehe. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf mein Bike zu steigen und mit meinem Team zu arbeiten. Ich brauche das Racing und freue mich darauf, loszulegen.»

Wenn der Moto2-Weltmeister grünes Licht erhält, werden beim Großen Preis von Italien wieder vier Aprilia in der Startaufstellung stehen. Lorenzo Savadori ersetzt im Werksteam nach wie vor den verletzten Jorge Martin.

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.