Di Giannantonio spürt den Druck vor wichtigem Heim-GP

Für Fabio Di Giannantonio ist das MotoGP-Wochenende in Mugello ein wichtiges Saison-Highlight. Die VR46-Truppe wird mit einer Sonderlackierung an den Start gehen, was für zusätzliche Motivation sorgen wird.

Mit den Rängen 6 und 9 verlief das MotoGP-Wochenende in Aragon für Fabio Di Giannantonio nicht nach Wunsch. Der Italiener, der mit dem neuesten Werksmaterial von Ducati Corse ausgestattet wird, hätte sich mit Sicherheit mehr erwartet. In der WM-Tabelle ist er momentan mit 99 Punkten auf Rang 5 zu finden – Honda-Held Johann Zarco liegt jedoch nur zwei Zähler hinter ihm.

Vor wenigen Tagen stattete Di Giannantonio der Superbike-WM in Misano einen Besuch ab. Am kommenden Wochenende findet in Mugello der Große Preis von Italien statt. Für «Diggia» und seine VR46-Truppe ist dies ein wichtiger Heim-Grand-Prix. Der Römer ist überzeugt, dass ihm beim Aragon-Test in der letzten Woche ein wichtiger Schritt gelungen ist, um sein Gefühl mit der GP25 zu verbessern. «Nach einem so positiven Testtag in Aragon können wir sagen, dass wir bereit sind für Mugello. Für das VR46-Racing-Team auf einer italienischen Strecke zu fahren, ist sehr wichtig, denn in Mugello spürt man alles ganz besonders. Vor der eigenen Familie muss man immer eine gute Leistung zeigen», meinte Di Giannantonio vor dem wichtigen Wochenende.

Auf dem Autodromo Internazionale del Mugello erzielte der 26-Jährige 2022 seine erste MotoGP-Pole-Position. In der Moto3 konnte er dort insgesamt drei Podestplätze erzielen. Letztes Jahr landete er sowohl im Sprint als auch im Grand Prix auf Rang 7.

Das VR46-Team wird beim Grand Prix am Sonntag mit einer Sonderlackierung an den Start gehen, die am Donnerstag präsentiert wird. «Wir werden eine spezielle Lackierung haben, und darauf bin ich sehr stolz, denn wir haben tolle Farben, die uns zusätzliche Motivation geben werden», freute sich Di Giannantonio. «Das Ziel ist es, um das Podium zu kämpfen und Spaß zu haben. Es wäre großartig, wenn wir mit diesen Farben feiern könnten.»

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.