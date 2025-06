Alex Marquez wunderte sich: «Auf einmal war Marc da»

Im neunten MotoGP-Sprint der Saison sah Alex Marquez in Mugello die Zielflagge zum achten Mal als Zweiter. «Wenn immer der gleiche Fahrer vorne ist, der den Unterschied ausmacht, dann muss ich das akzeptieren», sagt er.

Die Formkurve von Pecco Bagnaia zeigt nach oben, sein Gefühl für die GP25 wird aus dem großen Blickwinkel betrachtet besser. Doch auch in Mugello hatte der Italiener den Marquez-Brüdern Marc und Alex im Sprint am Samstagnachmittag wenig entgegenzusetzen.



Die erste Runde führte Bagnaia das Feld an, dann kreuzte zweimal Alex Marquez als Erster den Zielstrich, ab der vierten Runde und bis zum Ende lag Marc vorne.

Alex wurde im neunten Sprint der Saison zum achten Mal Zweiter und blieb mit der GP24 aus dem Gresini-Team wieder einmal vor Ducati-Lenovo-Werksfahrer Bagnaia, der die Medaille für den Dritten umgehängt bekam.

«Ich versuchte alles», versicherte Alex, dessen Rückstand in der Gesamtwertung gegenüber Marc auf 35 Punkte wuchs. «Die Sprintrennen dieses Jahr sind riskanter als je zuvor, es kommt darauf an, wer wie viel Risiko eingehen will. Ich hatte Chancen gegen Marc. Aber als ich Pecco attackierte, war auf einmal auch Marc da. Ich peilte genau meinen Bremspunkt an und wusste, dass es gutgehen würde. Dann hatte ich in Kurve 5 einen Highsider und verlor 0,4 sec, in diesem Moment ging die Lücke zu ihm auf. Letztlich war Marc klüger als wir.»

Der Gresini-Pilot betonte, dass er auch über seinen achten zweiten Platz im Sprint in dieser Saison Genugtuung verspüre. «Ich bin der Einzige, der Marc einmal schlagen konnte», hielt der jüngere Marquez fest. «Würde jedes Mal ein anderer gewinnen und ich wäre Zweiter, dann könnte das in Frustration ausarten. Aber wenn immer der Beste vorne ist, der Fahrer, der den Unterschied ausmacht, dann muss ich das akzeptieren. Ich ziehe meine Befriedigung daraus, dass ich immer alles versuche und mein Bestes gebe. Ich will mit ihm mithalten – oder ihn überholen. Wenn sich mir eine Chance bietet, agiere ich aggressiv. Wenn nicht, kalkuliere ich mehr.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mugello © Gold & Goose Willkommen zurück in Mugello © Gold & Goose Helikopter © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez & Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Qualifying - Francesco Bagnaia, Marc Márquez & Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Hat sich das Kampfverhalten zwischen Alex und Marc während dieser Saison verändert? «Ja», urteilte der Gresini-Pilot. «Wir kennen uns jetzt besser und ich weiß eher, wie er reagieren wird. Wir haben viel Zeit zusammen auf der Strecke verbracht und ich weiß, in welchen Bereichen er besser ist. Somit fällt es mir leichter, ihn zu attackieren. Die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Mugello Ende der Geraden, aber das ist nicht immer möglich.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, Sprint (21. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:31,416 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,441 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,561

4. Maverick Vinales (E), KTM, +3,099

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,139

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +6,391

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +7,631

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +8,926

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +10,361

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,096

11. Enea Bastianini (I), KTM, +11,870

12. Ai Ogura (J), Aprilia,+12,930

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +13,916

14. Joan Mir (E), Honda, +15,460

15. Taka Nakagami (J), Honda, +17,038

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,031

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,729

18. Alex Rins (E), Yamaha, +24,661

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,539

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 11 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 17 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 245 Punkte. 2. A. Marquez 210. 3. Bagnaia 147. 4. Morbidelli 118. 5. Di Giannantonio 104. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 83. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 74. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 294 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 112. 4. Aprilia 107. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 392 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 284. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 70. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.