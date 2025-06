Enea Bastiannini in Assen: Nach Crash kein Q2-Ticket

Beim MotoGP-Event in Assen kämpfte Tech3-KTM-Pilot Enea Bastiannini engagiert um bessere Ergebnisse, doch der Auftakt zur Jubiläums-TT blieb inklusive Crash schwierig. Wo sich der MotoGP-Pilot noch verbessern muss.

«Ich bin bereit!» Diesen Satz sagte Enea Bastinannini im Vorfeld des MotoGP-Events in Assen und bezog sich auf Ergebnisse einzelner Sessions in Mugello. In den freien Trainings, dem Zeittraining und Warm Up war der Italiener bei seinem Heimrennen stets in, oder zumindest in Reichweite der Top 10 unterwegs.

Ein Umstand, aus dem «La Bestia» ebenso Stärke für das MotoGP-Event in Assen ziehen wolle, wie aus Anpassungen im Fahrstil, die den ehemaligen Moto2-Weltmeister mehr in Einklang mit seiner RC16 bringen sollen.

In dieser Saison ist der 28-Jährige im WM-Klassement noch der am schlechtesten platzierte KTM-Pilot, sieben Punkte hinter Markenkollege Brad Binder. Bessere Ergebnisse sind also angesagt, der Auftakt ins Rennwochenende in Assen ließ auf dem Weg dorthin noch Luft nach oben für den Riminesen. Rang 15 stand am Ende des Freitags für den Fahrer mit der Nummer 23.

Zumindest Markenkollegen Brad Binder, der auf Rang 18 den direkten Einzug ins Q2 ebenso verfehlte, ließ Bastiannini damit hinter sich. Dabei ging es extrem zu, nur gut 0,1 sec trennten den Italiener von der heiß ersehnten Q2-Sitzung. Pedro Acosta hatte derweil auf Rang 3 gezeigt, was mit der KTM am Freitag in Assen möglich war.

Seine schnellste Rundenzeit fuhr Bastiannini am Ende jedoch mit dem weniger optimalen Ersatzbike, denn sein Einsatzmotorrad wurde bei einem Sturz zu Beginn des Zeitfahrens zerstört. Dieses war mit dem neuen Aerodynamikpaket der RC16 ausgestattet, das in Mugello erstmals zum Einsatz kam und den Piloten mehr Gefühl beim Einlenken geben soll. Die Streckenbedingungen zum Zeitpunkt des Sturzes waren herausfordernd: Ein Viertel des Fahrerfeldes kam während der einstündigen Sitzung zu Sturz.

Bastiannini: «Die Strecke war äußerst schwierig. Beim Gasgeben war es leicht die Haftung am Hinterrad zu verlieren, besonders auf den mittelharten Reifen. Deshalb haben wir so einige Highsider gesehen.»

Mit der weicheren Reifenkombination arbeite sein Motorrad besser: «Mit unserer Arbeit heute können wir zufrieden sein, mit unserer Rundenzeit noch nicht.» Besonders auf eine einzelne schnelle Runde müssten noch Verbesserungen gefunden werden, um die Ansätze des Mugello-Wochenendes in Assen in bessere Ergebnisse umsetzen zu können.

Enea Bastiannini liegt zum Auftakt des Rennwochenendes einen Punkt hinter Trackhouse-Pilot Raul Fernandez und drei Punkte hinter Honda-Werkspilot Luca Marini, der verletzungsbedingt auch in Assen nicht am Start ist.

Ergebnisse MotoGP Assen, Zeittraining (27. Juni):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:31,156 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,102 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,193

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,196

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,254

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,372

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,448

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,592

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,620

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,621

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,649

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,675

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,786

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,797

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,836

17. Joan Mir (E), Honda, +0,867

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,210

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,296

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,461

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,958

22. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,093

Ergebnisse MotoGP Assen, FP1 (27. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:32,216 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,313 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,354

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,393

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,673

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,740

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,899

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,928

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,933

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,935

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,965

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,015

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,048

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,123

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,162

16. Joan Mir (E), Honda, +1,207

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,399

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,406

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,607

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,707

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,079

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,593