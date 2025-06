Johann Zarco (10.): «Ich brauche mehr Kontrolle!»

Bei den letzten MotoGP-Events verlor Johann Zarco Boden auf seine Verfolger auf Aprilia und KTM. Was den Q2-Einzug in Assen für den LCR-Piloten besonders macht und was für eine Trendwende an diesem Wochenende noch fehlt.

Seit einem Jahr ist Johann Zarco das Gesicht des Aufschwungs bei Honda. In der zweiten Hälfte der letzten Saison war der LCR-Pilot der erste Pilot, der die RC213V erst in unregelmäßigen, dann kontinuierlich im Q2 platzieren konnte. Höhepunkt war der Sieg vor heimischem Publikum in Le Mans in dieser Saison. Derzeit ist der Franzose entsprechend der bestplatzierte Pilot in der WM-Wertung, der nicht auf einer Ducati sitzt.

Die letzten beiden Rennwochenenden in Mugello und Aragon waren die ersten Events in dieser Saison, die eine Formdelle für den Franzosen bedeuteten. In beiden Sprint- und beiden Sonntagsrennen sprangen keine weiteren Punkte heraus für den Fahrer mit der Startnummer 5, dreimal kam Zarco zu Sturz. Der Abstand auf Aprilia-Ass Marco Bezzecchi ist auf 3 Zähler geschrumpft.

Das Rennwochenende in Assen bekommt damit noch mehr Bedeutung für den 35-Jährigen: Eine Trendwende muss her und am Freitag in Assen gelang ein Anfang. Zum Auftakt des MotoGP-Events in den Niederlanden schaffte der zweimalige Moto2-Weltmeister den direkten Einzug ins Q2 am Samstag - um Haaresbreite. Trackhouse-Pilot Raul Fernandez hatte um eine Tausendstelsekunde das Nachsehen.

In der vergangenen Saison hatte Zarco Probleme, gute Rundenzeiten in den holländischen Asphalt zu brennen. Sein japanisches Arbeitsgerät galt zu dieser Zeit als schlechtestes Motorrad im Feld. Das Potenzial, das er in diesem Jahr sieht, ist auch Ausdruck der Verbesserungen, die in der Zwischenzeit an der Honda vorgenommen wurden: «Ich bin schnell hier, aber mein Motorrad muss mich dabei unterstützen - und mittlerweile habe ich mehr Vertrauen in die RC213V als letzte Saison.»

Der Weg dorthin war für den Franzosen jedoch ein schwieriger: Die Entwicklung des Streckenzustands sei schwierig vorherzusehen gewesen, entsprechend diffizil die richtigen Einstellungen am Motorrad für Samstag und Sonntag zu finden. Im Zeittraining war der Pilot mit der Nummer 5 einer jener Piloten, die zu Sturz kamen: «Die Reifen sind nicht auf ihre ideale Temperatur gekommen. Wir konnten aber das Setup am Bike nicht anpassen, weil sie dann bei höheren Außentemperaturen zu heiß werden. Ich habe versucht, zunächst Vertrauen aufzubauen, und sobald ich etwas mehr Gas gegeben habe, lag ich schon im Kiesbett.»

Seine Honda sei in Assen zu nervös im Grenzbereich. Auch in diesem Bereich habe das Team noch Arbeit vor sich. Zarco: «Eine schnelle Runde ist kein Problem. Die Schwierigkeit ist, mehrere schnelle Runden zu fahren. Ich brauche mehr Kontrolle auf dem Motorrad.»

Für den direkten Einzug ins zweite Quali-Segment reichte es dennoch für die LCR-Speerspitze. Ein Ausgang, den Zarco offenbar selbst nicht erwartet hatte: «Auf diese Art ist es umso befriedigender, es mit der seiner letzten Runde trotzdem noch ins Q2 zu schaffen! Wenn ich es stattdessen um einen Tausendstel verpasst hätte, dann wäre ich jetzt weniger glücklich!»

Ergebnisse MotoGP Assen, Zeittraining (27. Juni):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:31,156 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,102 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,193

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,196

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,254

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,372

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,448

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,592

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,620

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,621

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,649

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,675

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,786

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,797

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,836

17. Joan Mir (E), Honda, +0,867

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,210

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,296

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,461

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,958

22. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,093

Ergebnisse MotoGP Assen, FP1 (27. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:32,216 min

2. Maverick Vinales (E), KTM, +0,313 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,354

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,393

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,673

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,740

7. Alex Marquez (E), Ducati, +0,899

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,928

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,933

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,935

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,965

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,015

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,048

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,123

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,162

16. Joan Mir (E), Honda, +1,207

17. Enea Bastianini (I), KTM, +1,399

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,406

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,607

20. Brad Binder (ZA), KTM, +1,707

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,079

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,593