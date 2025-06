Schlag in die Kronjuwelen: Marquez bekam keine Luft

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez stürzte am Freitag in Assen gleich zweimal. Anschließend äußerte der achtfache Champion aus dem Ducati-Lenovo-Werksteam deutliche Kritik an den Kiesbetten des TT-Circuit.

Nach acht Minuten des ersten freien Trainings hatte WM-Leader Marc Marquez am Freitagmittag in Kurve 15 einen heftigen Highspeed-Crash, als sein Hinterrad wegrutschte. Zur Hälfte der 45-minütigen Session vermeldete Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, dass Marc zwar Schmerzen im linken Unterarm und Ellenbogen habe, er aber weiterfahren wolle, um seine körperliche Verfassung zu überprüfen. Trotz aller Einschränkungen war diese gut genug, um mit 1:32,216 min überragende Bestzeit zu fahren, 0,313 sec vor dem Zweiten Maverick Vinales (Red Bull KTM).

Im Zeittraining am Nachmittag crashte Marc erneut, zweieinhalb Minuten vor Schluss rutschte ihm in Kurve 7 das Vorderrad weg. Der Spanier kam gleich wieder auf die Beine, sank dann aber auf die Knie und kauerte auf diesen bange Sekunden.



Trotz dieses Vorfalls beendete er das Zeittraining als Sechster und steht damit am Samstag direkt im Qualifying 2. Auf den Schnellsten Fabio Quartararo (Yamaha) büßte er 0,299 sec ein.

«Das waren keine großen Stürze, ich rutschte aber in beiden Kurven ins Kiesbett, der Aufprall war heftig», fasste der 32-Jährige zusammen. «Das ist kein Kies hier, das sind Felsen – der Schotter ist zu groß. Das müssen sie für nächstes Jahr ändern. Auf asphaltierten Flächen ist die Verzögerung bei einem Sturz weniger und man braucht mehr Platz dafür, für die Fahrer sind sie aber viel besser. Wenn du auf dieser Strecke stürzt, dann normalerweise mit hoher Geschwindigkeit. Den ersten Sturz hätte ich vermeiden müssen, der passierte in der ersten Runde und der Vorderreifen hatte nicht die richtige Temperatur. Das war ein großer Fehler von mir – die Streckenbedingungen waren nicht ideal und es war recht kühl. Der zweite Crash war während der Zeitenjagd, das kann passieren.»

Marc erzählte, dass er bei seinem zweiten Sturz einen Schlag in die Kronjuwelen erhielt: «Die Schmerzen kamen mit etwas Verzögerung. Ich wollte aufstehen, plötzlich fühlte ich mich aber, als würde ich keine Luft bekommen. Ich rutschte im Kies mit dem Gesicht am Boden, deshalb hat es mich am Bauch und Unterleib so getroffen, das Gesicht schlug ich mir auch heftig an. Ich wiederhole mich: Es gibt Felsen im Kiesbett. Wir brauchen die Kiesbetten, müssen aber an ihnen arbeiten.»

Der achtfache Weltmeister versicherte, dass diese beiden Abflüge keinen Einfluss auf sein weiteres Wochenende haben werden. «Wenn ich ins Qualifying gehe, werde ich sicher nicht denken, dass ich auf keinen Fall stürzen darf», hielt Marc fest. «Es kann aber sein, dass mein Vertrauen etwas unter den Stürzen leidet. Wichtig ist, dass ich in beiden Trainings die meiste Zeit in den Top-3 lag. Ich fühlte mich gut auf dem Motorrad und kam komfortabel auf gute Zeiten. Wenn ich weiß, weshalb ich gestürzt bin, dann kann ich meine Leistung sofort wieder abrufen. Das raubt mir kein Vertrauen. Nach dem ersten Sturz hatte ich nur etwas Angst, weil ich mir den Ellenbogennerv eingeklemmt hatte und meine Hand wie eingeschlafen war. Deshalb nahm ich so schnell den Handschuh ab – ich konnte die Hand bewegen, hatte aber null Gefühl.»

Ergebnisse MotoGP Assen, Zeittraining (27. Juni):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:31,156 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,102 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,193

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,196

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,254

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,372

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,448

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,592

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,620

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,621

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,649

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,675

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,786

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,797

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,836

17. Joan Mir (E), Honda, +0,867

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,210

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,296

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,461

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,958

22. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,093