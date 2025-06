Aprilia: Bezzecchi beichtet seine größte Schwäche

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi hat mit Platz 4 im MotoGP-Zeittraining auf dem TT-Circuit in Assen am Freitag den Grundstein für ein gutes Wochenende gelegt. Offen verriet er, was die anderen normal besser machen.

Mit noch gut zwei Minuten auf der Uhr führte Marco Bezzecchi im Zeittraining die Resultateliste an und sorgte für anerkennendes Nicken am Kommandostand des Aprilia-Werksteams. Der Italiener wurde zwar noch von Yamaha-Star Fabio Quartararo, Alex Marquez (Gresini Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) überrumpelt, bewertete seinen Freitag neben «schwierig» aber auch als «positiv». Als Vierter steht er am Samstag direkt im Qualifying 2, dieses beginnt um 11.15 Uhr.

«Am Morgen fühlte ich mich gut, der Nachmittag war wegen des Wetters und der vielen Stürze kniffliger», erzählte Bezzecchi. «Wegen der gelben Flaggen, und unglücklicherweise auch der roten, war es schwierig in einen Rhythmus zu kommen. In einigen Bereichen müssen wir uns verbessern, meine Zeitenjagd lief aber nicht so schlecht.»

Die Grundlage für ein erfolgreiches Wochenende auf dem TT-Circuit ist geschaffen, Bezzecchi kennt aber auch seine Schwäche. «Am Samstag machen die anderen für gewöhnlich einen größeren Schritt nach vorne als ich», räumte der WM-Siebte ein. «Ich muss den Fokus behalten.»

Als Ursache für die vielen Stürze machte auch Bezzecchi den mittelharten Vorderreifen von Einheitslieferant Michelin aus: «Unglücklicherweise straucheln wir mit diesem seit Längerem, das sehen wir seit Silverstone. Wenn die Bedingungen grenzwertig sind, ist es schwierig, die nötige Temperatur in den Vorderreifen zu bekommen. Auf einer Strecke wie Assen ist das besonders heikel, weil es nicht viele Kurven gibt, die hart angebremst werden. Ich haben den Medium-Vorderreifen versucht, aber zumindest für die Zeitenjagd war auch der weiche Vorderreifen gut.»

Der 26-Jährige hofft, dass es am Samstag in der Provinz Drenthe trocken bleibt und die Strecke mit zusätzlichem Reifenabrieb mehr Grip bietet. Denn am Freitag stellte Marco fest: «Unser Bike bewegt sich immer noch sehr viel, besonders am Heck. Insgesamt kann ich mich aber nicht beschweren, ich spüre in den langgezogenen Kurven, wie gut das Motorrad ist. Ich werde versuchen mich weiter zu verbessern, um ein gutes Qualifying hinzubekommen.»

Ergebnisse MotoGP Assen, Zeittraining (27. Juni):

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 1:31,156 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,102 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,193

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,196

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,254

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,372

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,448

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,592

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,620

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,621

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,649

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,675

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,786

15. Enea Bastianini (I), KTM, +0,797

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,836

17. Joan Mir (E), Honda, +0,867

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,210

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,296

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,461

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,958

22. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,093