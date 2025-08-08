VR46-Akademie: Trainingscamp für indonesische Talente

Auch auf der Rennstrecke in Misano durften die Nachwuchstalente ihre Runden drehen

Anfang August hatten Motorsport-Talente beim «Riders Summer Camp» der VR46-Akademie die Gelegenheit, ihre Fahrtechnik zu verfeinern. Auch ein «Meet and Greet» mit MotoGP-Ikone Valentino Rossi stand auf dem Programm.

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Sommerpause. Die Fahrer machen Urlaub und tanken Energie für die zweite Saisonhälfte. Schon nächste Woche geht es mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring weiter.

Einen besonderen Einsatz hatten in den letzten Tagen die Fahrer der VR46-Akademie von Valentino Rossi. Anfang August fand nämlich das «Riders Summer Camp» statt. Dieses wurde in Kooperation mit Pertamina, dem Hauptsponsor des VR46-MotoGP-Teams, ins Leben gerufen. Bei Pertamina handelt es sich um einen indonesischen Erdöl- und Erdgaskonzern.

Am Camp nahmen ausschließlich Nachwuchsfahrer aus Indonesien teil. An den vier Tagen standen Fahrtrainings auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli und der MotoRanch von Valentino Rossi in Tavullia auf dem Programm. Zum Abschluss durften die Teilnehmer das VR46-Headquarter besuchen. Dabei wurden sie vom Chef persönlich begrüßt – Gruppenbild mit MotoGP-Ikone Rossi inklusive.

Gecoacht wurden die jungen Talente von den VR46-Fahrern Andrea Migno und Matteo Gabbarini. Auch MotoGP-Ass Franco Morbidelli und Moto2-Pilot Celestino Vietti statteten dem Camp einen Besuch ab.

Insbesondere «Morbido» hatte in seinem Urlaub einige Termine zu erledigen. In dieser Woche absolvierte der Italiener mit den anderen Ducati-Piloten – Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer und Fabio Di Giannantonio – auf dem Balaton Park Circuit eine Trainingseinheit mit der Panigale V4S.

Ob wir die indonesischen Talente eines Tages in der Motorrad-Weltmeisterschaft sehen werden, bleibt abzuwarten. Das «Riders Summer Camp» war für sie jedenfalls eine spannende Erfahrung.