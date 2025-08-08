Gresini Racing: Partnerschaft mit Finanzdienstleister

Das Gresini-MotoGP-Team hat die Partnerschaft mit dem australischen Finanzdienstleister AUS Global bis 2027 verlängert – das gab das Team am 8. August bekannt.

AUS Global wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien. Der Finanzdienstleister ist als lizenzierter Broker ist AUS Global in verschiedenen Finanzsektoren tätig, darunter Aktien, Devisen, Rohstoffe, Indizes und Differenzkontrakte (CFDs), und bietet seinen Kunden Anlagelösungen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Seit 2024 ist AUS Global Sponsor des Gresini-Teams. Nun wurde die Zusammenarbeit bis 2027 verlängert. «Ich freue mich sehr, die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen Gresini Racing und Aus Global bekannt zu geben, die die stetig wachsende internationale Reichweite der Sponsoren von Gresini weiter bestätigt», betonte Carlo Merlini, Direktor für Marketing und Vertrieb bei Gresini Racing. «Die Zusammenarbeit, die im letzten Jahr begann, ist bereits auf einen langfristigen Kurs ausgerichtet und soll mindestens bis 2027 fortgesetzt werden.»

Die Vertragsverlängerung bedeutet, dass das AUS Global-Logo bis zur Saison 2027 auf der Frontverkleidung der Gresini Ducati, auf den Ärmeln der Rennanzüge der Fahrer sowie auf den Garagenpanels und den Team-Lkw zu sehen sein wird.

Nächste Woche startet die MotoGP-WM mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in die zweite Saisonhälfte. Alex Marquez liegt derzeit auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung, Fermin Aldeguer ist auf Rang 10 zu finden.