Rossi und Stoner: Baldiges Wiedersehen in Tavullia?

Valentino Rossi und Casey Stoner trafen sich beim MotoGP-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg im Fahrerlager – «Il Dottore» hat den Australier wieder nach Italien eingeladen.

Zwischen den MotoGP-Ikonen Casey Stoner und Valentino Rossi herrschte während der Karriere lange Eiszeit. Mittlerweile sind die einstigen Erzrivalen zu Freunden geworden. Auch in der MotoGP-Startaufstellung auf dem Red Bull Ring war das am Sonntag wieder zu sehen. Zwischen Stoner und Rossi gab es dort zunächst mitten im Gewühl eine herzliche Begrüßung inklusive Umarmung.

Der zweifache MotoGP-Champion Stoner war diesmal wegen seines Auftritts im Rahmen der Grand-Prix-Legendenparade in Spielberg mit dabei, dort steuerte er eine MotoGP-Repsol-Honda aus dem Jahr 2011. Am Grid wurde vor den weltweiten Kameras kurz getratscht. Rossi erklärte Stoner, weshalb er erst spät angereist war – dies hatte mit familiären Gründen zu tun.

«Il Dottore» sprach an den Aussie eine Einladung zu einem Besuch bei VR46 nach dem Rennen in der Box aus und erkundigte sich bei Stoner auch gleich, wie lange dieser noch in Europa bleibt. Die beiden Superstars planen ein erneutes privaten Treffen. Rossi schlug Stoner eine gemeinsame Session auf der MotoRanch in Tavullia oder einen Abstecher auf die Rennstrecke in Misano vor, da die Familie Stoner noch länger in Europa bleibt.

Zur Erinnerung: Rossi hatte Stoner bereits im November 2024 zu sich nach Italien auf seine Ranch eingeladen. Stoner folgte der Einladung und brachte sogar ein extra für seine Bedürfnisse aufbereitetes Flat-Track-Bike von Beta mit. Schon davor – in den letzten Jahren von Rossis Karriere – wurde das Eis zwischen den Fan-Lieblingen nach und nach gebrochen. Während der Karriere waren die beiden erbitterte Rivalen – legendär war das harte Manöver von Rossi in der «Corkscrew» in Laguna Seca 2008.